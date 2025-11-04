Mauricio Macri ratificó su apoyo a Javier Milei pero lanzó una fuerte advertencia

El expresidente realizó varios cuestionamientos, en medio de las tensiones internas por los recientes cambios en el gabinete.

El expresidente Mauricio Macri reafirmó este martes su acompañamiento a Javier Milei , aunque aprovechó para dejarle una advertencia pública: “ Ejercer liderazgos sin equipo es muy difícil ”.

En medio de las fricciones entre el PRO y el Gobierno por las modificaciones en el gabinete, el exmandatario apuntó contra los liderazgos “narcisistas” que, según dijo, “no escuchan ni consideran las opiniones de los demás”.

Macri cuestionó, con ese panorama de fondo: “Claramente ese no es el tipo de liderazgo que se necesita para construir incluyendo, sobre todo, en un mundo donde se aceleran los ganadores y perdedores”.

El expresidente destacó que “El PRO apoyó como nunca en la historia de la política argentina, a este Gobierno, para lograr no solo ganar una elección sino también tratar de ayudar a gobernar en una situación de minoría parlamentaria, y lo va a seguir haciendo en base a las ideas".

Mauricio Macri reiteró que apoya a Milei

El líder del PRO advirtió: “Creemos, sobre todo en una era como esta de política tan fragmentada, tan violenta, que ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir los esquemas de decisión, se hace muy difícil, acá la presión por el cortoplacismo es infinita".

Mauricio Macri y Javier Milei: similitudes y diferencias

Macri dijo que tiene una “muy linda relación humana” con Milei pero aclaró que también tiene “muchas diferencias” con él, como “ese tema de la obsesión por generar optimización de equipos para que las ideas se implementen en tiempo y forma”. El exmandatario destacó: “Como todo, hay dinámicas, y es algo importante, porque un éxito te lleva a otro éxito, hasta que el cambio es irreversible”.

El expresidente planteó en el Foro Abeceb que, a partir de la victoria de la alianza con La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales la gente “entendió que el populismo que nació en el país nos arruinó y no quiere volver atrás”. Aunque aclaró: “Quieren que se abran las puertas a emprender, a la meritocracia, a la integración con el mundo, y en ese camino el Presidente nos va a encontrar para colaborar. Pero eso no implica que no entendamos que hay oportunidades de mejora”.

javier milei La polarización que Milei reconquistó este domingo será parte central del vinculo que se viene para los próximos dos años.

Macri consideró además: “Es un momento muy especial, en el cual no sé cuál es la solución para convencer a la gente empática y que realmente puede aportar valor para que no siga retrocediendo el escenario del debate de las ideas y de la conducción del liderazgo a nivel del país”.

Mauricio Macri: “Nuestras instituciones y sistemas judiciales son débiles”

El exmandatario advirtió también: “Nuestras instituciones y sistemas judiciales son débiles. No tenemos infraestructura de calidad, porque al no tener instituciones buenas tenemos riesgo país alto, entonces no tenemos acceso a crédito a largo plazo que nos permita tener mejores autopistas, trenes, puertos, que hacen que el sistema adquiera competitividad y se pueda exportar de la manera que hay que exportar, eso sigue pendiente".

Javier Milei estrenó gabinete

El presidente encabezó este lunes por la mañana, una reunión junto al nuevo Gabinete en el Salón Eva Perón de Casa Rosada. Se trata del debut oficial de funcionarios que fueron anunciados durante el fin de semana.

nuevo gabinete gobierno nacional El primer intercambio entre los funcionarios será la agenda legislativa del mes, con especial dedicación en el Presupuesto 2026.

Tras la salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, sumado a la incorporación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete; de Pablo Quirno como canciller; y de Diego "El Colo" Santilli, en el Ministerio del Interior, el mandatario da inicio al segundo tramo de la gestión.