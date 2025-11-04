Los empleados del Hospital Garrahan tendrán un aumento salarial histórico

El incremento será para residentes y becarios. A esto se sumarán bonos mensuales.

El Hospital Garrahan anunció este martes un aumento salarial para sus empleados, el cual definieron como histórico.

Se trata de un importante avance en materia salarial para su personal, con un aumento del 61% en la asignación básica destinado a empleados de planta, contratados bajo empleo público, becarios y residentes con Beca Institución.

Según precisaron se hará efectivo de manera retroactiva a octubre, y se sumará a los bonos mensuales fijos que desde septiembre reciben los trabajadores. Sn $350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el personal asistencial .

“Es un aumento salarial histórico”, definieron las autoridades del hospital pediátrico. Y precisaron que "La medida será implementada de forma inmediata e indeterminada. El personal estará recibiendo el retroactivo de octubre en los próximos días".

Cabe recordar que el gobierno busca dejar atrás el conflicto que se originó meses atrás con los gremios, que llevaron adelante huelgas y movilizaciones.

Embed - Hospital de Pediatría Garrahan en Instagram: "Histórico aumento salarial en el Hospital Garrahan. La medida será implementada de forma inmediata e indeterminada. El personal estará recibiendo el retroactivo de octubre en los próximos días." View this post on Instagram

El comunicado del hospital tras el logro "histórico"

Según informó la institución, el aumento consolida el proceso de mejora iniciado en diciembre de 2023. Durante septiembre de este año, el Garrahan ya había otorgado un bono mensual fijo de 350.000 pesos para el personal no asistencial y de 450.000 pesos para el personal asistencial, medida que se implementó con recursos propios y sin afectar la sostenibilidad del hospital.

"La eficiencia no es una palabra vacía: es lo que hace posible cuidar mejor a quienes todos los días cuidan a los niños de este país”, indicaron desde la institución y detallaron que el incremento salarial constituye un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos.

veto garrahan

Asimismo, recordó que el personal mantuvo su compromiso aun en “momentos adversos”, cuando el hospital fue “utilizado como bandera política”, afectando a los trabajadores con “situaciones extorsivas”, pero que pese a ello continuaron garantizando la atención y la salud de los niños.

El Garrahan adelantó además que el personal verá reflejado el aumento de manera retroactiva a octubre, dado que el hospital ya dispone de los recursos necesarios para efectuar el pago mientras se acreditan los fondos provenientes del Gobierno Nacional. “El Garrahan crece y demuestra que con responsabilidad y eficiencia, el mérito y el esfuerzo vuelven a tener sentido”, señalaron.

El Gobierno amplió fondos para hospitales y salud mental

El Gobierno nacional dio a conocer hace unos días, que amplió los recursos para hospitales mediante la decisión administrativa 29/2025, publicada en el Boletín Oficial. La medida busca fortalecer la atención médica y mejorar los salarios del personal sanitario, en el marco de la emergencia sanitaria vigente en residencias médicas y servicios pediátricos.

La resolución dispone una readecuación presupuestaria de $35.832 millones, provenientes de una reducción en las partidas asignadas a Obligaciones del Tesoro. El objetivo principal es reforzar el sistema hospitalario nacional y garantizar la continuidad de servicios esenciales en instituciones de alta complejidad.

Entre los centros más beneficiados se encuentra el Hospital Garrahan, que recibirá $20.180 millones para modernización de infraestructura y actualización salarial. También se verán favorecidos el Hospital El Cruce, el Hospital SAMIC de El Calafate y el Hospital Dr. René Favaloro, que en conjunto accederán a más de $3380 millones.

Además, el programa de formación de recursos humanos sanitarios y asistenciales contará con una inyección de $5110 millones, destinada a mejorar la capacitación profesional y fortalecer la red de residencias médicas en todo el país.