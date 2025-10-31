El Gobierno amplió fondos para hospitales y salud mental: millonaria partida para el Garrahan

La medida oficial reasigna fondos de Obligaciones del Tesoro para mejorar la atención hospitalaria, y fortalecer la red de salud pediátrica y mental.

Con la nueva partida, el Garrahan se consolida como el principal beneficiado del refuerzo presupuestario anunciado por el Gobierno.

El Gobierno nacional amplió los recursos para hospitales como el Garrahan mediante la decisión administrativa 29/2025, publicada en el Boletín Oficial. La medida, firmada por Guillermo Francos y Luis Caputo, busca fortalecer la atención médica y mejorar los salarios del personal sanitario, en el marco de la emergencia sanitaria vigente en residencias médicas y servicios pediátricos.

La resolución dispone una readecuación presupuestaria de $35.832 millones , provenientes de una reducción en las partidas asignadas a Obligaciones del Tesoro. El objetivo principal es reforzar el sistema hospitalario nacional y garantizar la continuidad de servicios esenciales en instituciones de alta complejidad.

Entre los centros más beneficiados se encuentra el Hospital Garrahan , que recibirá $20.180 millones para modernización de infraestructura y actualización salarial. También se verán favorecidos el Hospital El Cruce, el Hospital SAMIC de El Calafate y el Hospital Dr. René Favaloro, que en conjunto accederán a más de $3380 millones.

Además, el programa de formación de recursos humanos sanitarios y asistenciales contará con una inyección de $5110 millones, destinada a mejorar la capacitación profesional y fortalecer la red de residencias médicas en todo el país.

Refuerzo para salud mental y hospitales especializados

La decisión administrativa también contempla una partida de $7160 millones para organismos descentralizados vinculados a la atención especializada y la salud mental. Entre ellos se incluyen el Hospital Nacional en Red de Salud Mental y Adicciones Lic. Laura Bonaparte, el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, el Hospital Prof. Alejandro A. Posadas, el Hospital Dr. Ramón Carrillo y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone.

Según fuentes oficiales, estos refuerzos buscan equilibrar el financiamiento hospitalario y atender las necesidades más urgentes del sistema público, en especial en las áreas de pediatría, salud mental y rehabilitación. La medida forma parte de una estrategia que intenta compensar la falta de inversión de los últimos años y sostener la operatividad de los hospitales nacionales en medio de la emergencia sanitaria.

Emergencia sanitaria y desafíos del sistema público

La emergencia sanitaria en residencias médicas y atención pediátrica, declarada por un año, responde a la escasez de profesionales y al deterioro de la infraestructura hospitalaria. En este contexto, el refuerzo presupuestario busca garantizar mejores condiciones laborales y evitar el éxodo de médicos jóvenes hacia el sector privado o al exterior.

El Ministerio de Salud sostiene que la medida permitirá mejorar la capacidad operativa de los hospitales, aumentar los salarios del personal asistencial y no asistencial, y fortalecer los programas de formación médica. Sin embargo, las asociaciones profesionales advierten que el impacto dependerá de la distribución efectiva de los fondos y del cumplimiento de los plazos administrativos.

Mientras tanto, los hospitales beneficiados ya comenzaron a planificar la actualización de equipamiento, obras de mantenimiento y mejoras en los servicios pediátricos. El Gobierno insiste en que la reasignación se ajusta a las “disponibilidades presupuestarias actuales” y responde a las prioridades establecidas por el Congreso al sancionar la ley de emergencia sanitaria.

En un escenario donde los recursos públicos se encuentran bajo presión, la ampliación del presupuesto hospitalario es una apuesta por sostener la atención médica en áreas críticas, con foco en los niños, la salud mental y la formación de profesionales.