Cyber Monday 2025: estos celulares se consiguen por menos de $100.000 y $200.000

Estos son los modelos más buscados y los trucos para comprar al mejor precio.

La categoría telefonía móvil es una de las más buscadas durante el Cyber Monday.

Hace tres jornadas se desarrolla una nueva edición del Cybe rMonday 2025 , el evento de compras online más esperado del año. Miles de usuarios en toda Argentina aprovechan estos tres días de descuentos, cuotas sin interés y promociones bancarias para renovar electrodomésticos, reservar viajes o cambiar el celular.

El sector tecnológico vuelve a concentrar el mayor interés de los consumidores, con una amplia variedad de modelos de teléfonos disponibles a precios competitivos. Además, las plataformas participantes ofrecen financiación de hasta 24 cuotas fijas , lo que facilita acceder a productos de mayor valor sin un gasto inicial elevado.

El evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) reúne a cientos de empresas que ofrecen ofertas especiales en distintos rubros: tecnología, indumentaria, viajes, hogar y supermercados.

cybermonday.jpg Durante el CyberMonday, los celulares y electrodomésticos figuran entre los productos más buscados por los consumidores argentinos.

Entre los principales beneficios para los compradores se destacan:

Cuotas sin interés con bancos seleccionados: 6, 12, 18 o hasta 24 pagos fijos.

Descuentos directos sobre el precio de lista.

Ofertas 2x1 en productos seleccionados.

Combos y bundles con artículos complementarios.

Promociones adicionales con tarjetas de crédito y débito.

Los especialistas recomiendan comparar precios antes del evento y verificar la evolución de los valores para asegurarse de acceder a verdaderos descuentos. Sitios como Precialo, Historial.com.ar o Comparacity permiten revisar el historial de precios y detectar si un producto aumentó antes del CyberMonday.

Celulares por menos de $200.000: las mejores opciones

La categoría telefonía móvil es una de las más buscadas durante el CyberMonday. Este año, distintas marcas y tiendas online ofrecen modelos de gama baja y media a precios que no superan los $200.000. Entre ellos, se destacan:

Motorola Moto E15+ – $170.000

Samsung Galaxy A06 – $200.000

Samsung A06 Light Blue – $200.000

TCL 501 – $93.999

ZTE Blade – $95.000

celular motorola

TCL 503 – $130.000

Noblex N-62 – $140.000

ZTE Blade A55 – $133.000

Motorola G05 – $190.000

Ipro A1 Mini Black – $33.250

Estos valores convierten al evento en una oportunidad ideal para renovar el teléfono sin gastar más de lo previsto. Los comercios también suman descuentos adicionales en accesorios, como fundas, auriculares o cargadores inalámbricos.

Consejos para aprovechar al máximo las ofertas

Para quienes planean comprar durante el CyberMonday, los expertos sugieren una serie de pasos simples que pueden marcar la diferencia:

Registrarse previamente en las tiendas elegidas para acceder a beneficios exclusivos.

Activar la geolocalización , ya que algunos comercios publican promociones por provincia o ciudad .

Comparar precios y revisar el stock del producto deseado antes de pagar.

Controlar los costos de envío , las políticas de devolución y la garantía del fabricante.

Verificar las promociones bancarias y elegir la financiación más conveniente.

También se aconseja realizar las compras desde dispositivos seguros, evitando redes públicas de Wi-Fi y comprobando que los sitios web tengan protocolo HTTPS, lo que garantiza una transacción protegida.

Con miles de productos disponibles y fuertes rebajas en tecnología, el CyberMonday 2025 promete ser una de las ediciones más activas de los últimos años. La posibilidad de acceder a celulares por menos de $200.000 y pagar en cuotas sin interés convierte al evento en una oportunidad ideal para renovar dispositivos o adelantar las compras navideñas sin afectar el presupuesto familiar.