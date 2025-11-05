Nación instalará un centro de operaciones para auxiliar a municipios y familias bonaerenses inundados

Manuel Adorni, flamante jefe de Gabinete y la ministra Patricia Bullrich detallaron la ayuda que brindarán a las familias aisladas.

Este miércoles al mediodía, el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , realizaron anuncios sobre la ayuda del Gobierno Nacional a los municipios bonaerenses afectados por las intensas lluvias de la semana pasada.

Según detalló Bullirch, se instalará un centro de operaciones en el municipio de 9 de Julio para brindar auxilio a los distritos del interior agrario de la provincia de Buenos Aires que se encuentran afectados por las intensas inundaciones.

Precisaron que a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el Gobierno Nacional pondrá n "todos los recursos necesarios" con un "despliegue operativo" para asistir a los pobladores y productores agrarios en la provincia de Buenos Aires afectados por las inundaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voceria_Ar/status/1986123549715968255&partner=&hide_thread=false Anuncio del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. pic.twitter.com/qAu954BCb3 — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) November 5, 2025

En la breve conferencia de prensa, los funcionarios detallaron la serie de medidas que se llevarán a cabo para asistir a la población afectada por la emergencia hídrica: "el equipo del Gobierno nacional está ocupándose de los bonaerenses", aseguró el jefe de Gabinete.

En tanto, la ministra afirmó que el operativo que realizarán tendrá como objetivo "abrir caminos y llegar a las familias que están aisladas y a los pueblos que atraviesan situaciones muy comprometidas". En este sentido, reveló la instalación del centro de operaciones al que este jueves viajará el director de la AFE, Santiago Hardie, para coordinar el trabajo con los intendentes de 9 de Julio, General Viamonte, Bragado y Carlos Casares.

Asimismo, Bullrich pidió que los municipios pongan a todo su personal a disposición para las tareas a realizar. "El agua no la podemos sacar de los campos inundados pero sí en las vías de tránsito, para que no haya ninguna persona aislada", marcó.

Inundaciones en PBA

Vialidad Nacional se encargará de aportar "maquinas para limpieza de zanjas, alcantarillas, aliviadores y camiones volcadores", además de "personal operativo".

En tanto que el ministerio de Defensa brindará "máquinas viales, limpieza, drenajes y cunetas" para usar en "puentes y caminos inaccesibles", además de personal de las "fuerzas federales, con camiones especiales".

Más de 5 millones de hectáreas afectadas por las inundaciones en Provincia de Buenos Aires

Las intensas lluvias que golpearon a la provincia de Buenos Aires profundizaron la crisis que ya enfrentaban los productores agropecuarios, con miles de hectáreas anegadas en el centro y este del territorio bonaerense. Tras el nuevo temporal, las primeras estimaciones indican que más de cinco millones de hectáreas se encuentran afectadas, lo que impedirá la producción durante al menos los próximos meses.

"Sin duda tenemos que hablar de más de cinco millones de hectáreas afectadas. No solo inundadas. Porque hay algunas zonas que están inundadas, otras que no tenés piso, no podés entrar, no tenés camino. Estamos hablando de cinco millones de hectáreas hoy y no sé si no me quedo corto", explicó Pablo Ginestet de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

inundaciones provincia de buenos aires

El principal temor que pasan los productores no es únicamente para la recomposición rápida de sus tierras para que estén en condiciones de sembrar y cosechar lo más rápido posible, sino por las pérdidas que pueden generar estas inundaciones para el próximo año.

"Este año no solo que no se pudo cumplir con los compromisos a tiempo, tampoco se pudo sembrar ni continuar con las cadenas productivas de este año, que son los resultados que esperábamos tener el próximo año", describió Erica Moro, secretaria de la Sociedad Rural de Carlos Casares en el Canal Rural.