Sin espacio para disidencias o matices: los hermanos Milei bajaron línea durante 48 horas a los nuevos legisladores libertarios

El Ejecutivo se prepara para el período de sesiones extraordinarias que convocará para el verano. Las directivas de Karina para Diputados y los próximos pasos que mencionó el Presidente.

Antes de partir hacia el exterior, con destino a Estados Unidos y Bolivia, Javier Milei se dio el gusto de reunir y mirar de cerca a la nueva mayoría que tendrá a partir del 10 de diciembre . Dentro de un mes, los legisladores de todas las fuerzas políticas, que fueron electos el 26 de octubre, asumirán sus bancas y encarnarán el recambio de la mitad de la Cámara Baja y un tercio del Senado para los próximos dos años.

La Libertad Avanza reunió a los suyos en la Casa Rosada en dos capítulos: el martes se juntaron los diputados electos , con una bajada de línea que anticipa la estrategia legislativa para el año que viene. Este miércoles fue el turno de los senadores y los diputados de LLA y también del PRO , en una escena donde estaban todos, menos la vicepresidenta Victoria Villarruel y el expresidente Mauricio Macri.

El plan original del martes era que los diputados electos fueran recibidos por Milei, pero la tarea corrió por cuenta de su hermana Karina . La secretaria General de la Presidencia protagonizó una nueva demostración de poder sobre la futura composición del bloque libertario y también sobre el rol que ejercerá para conducir, desee Balcarce 50, la nueva geografía del Congreso.

El fin de semana arrancó intenso: el viernes por la noche, mientras Javier y Karina cenaban con Mauricio Macri, Guillermo Francos y Lisandro Catalán presentaron sus renuncias a la jefatura de Gabinete y al Ministerio del Interior. El ministro coordinador fue reemplazado de inmediato con la designación del portavoz presidencial, Manuel Adorni.

La vacante de la cartera política fue cubierta este domingo con Diego Santilli, que ganó su reelección como diputado nacional hace diez días, pero a partir de diciembre estará en el cargo que Catalán decidió abandonar.

Los cambios acelerados dejaron a la hermana del Presidente como una de las principales ganadoras por partida doble: la victoria del 26 de octubre la empoderó en la interna del Gobierno frente al sector que responde al consultor Santiago Caputo y este fin de semana la caída de Francos y Catalán le sumaron otro dividendo, porque los dos reemplazantes responden a ella y, por sobre todo, se enfocarán en el Congreso.

La reunión con los Diputados

Ambos movimientos fueron la previa de las dos reuniones que se concretaron en las últimas 48 horas. El martes habló Karina Milei, que les dio la bienvenida y anticipó algunas líneas de acción para el escenario que se avecina. Nadie podrá presentar un proyecto de ley que genere déficit fiscal, pero como una salvaguarda del mensaje que mantendrá Mile hacia sus legisladores: todos deberán levantar la mano para bancar a los proyectos que envíe el Ejecutivo.

No habrá margen para divisiones, disidencias o alteraciones con la línea fijada. Cada uno de los asistentes se llevó una bolsa violeta con un ejemplar de la Constitución Nacional y otro del reglamento de la Cámara de Diputados.

El encuentro fue encabezado por la hermana del Presidente, que habló como principal autoridad de La Libertad Avanza, pero también fue un respaldo para el titular de la Cámara Baja, Martín Menem. Ambos quedaron fortalecidos después de las 26 de octubre, porque fueron los responsables del armado nacional, que muchos, como Caputo, habían puesto en duda sobre su eficacia.

Ahora la línea de conexión del primer piso de la Rosada sigue llegando a la presidencia de Diputados y desde el 10 de diciembre afrontará un nuevo desafío: administrar un bloque que llegará a las 93 voluntades y que actualmente tiene 42. Para lo que viene, Karina dejó planteada la premisa de hierro: disciplina y subordinación dentro del bloque, con una línea jerárquica que comienza por el revalidado Gabriel Bornoroni, como titular de la bancada, sigue por Menem y termina en Karina. En el medio también intervendrán Adorni y Santilli.

La primera prueba para una fortalecida La Libertad Avanza

Este martes no fue una jornada menor para el oficialismo en la Cámara Baja, porque sigue cosechando resultados positivos después de la victoria electoral. Con el desembarco de los nuevos diputados, el oficialismo será primera minoría y estará más cerca del cuórum de 129.

La primera prueba será el tratamiento del Presupuesto 2026, que este martes tuvo dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo con ayuda del PRO. La idea es conseguir su aprobación en un período de extraordinarias que comenzará después del recambio del 10 de diciembre.

La pieza desequilibrante será la negociación con los gobernadores, pero como parte de un virtual relanzamiento de la relación política, con Santilli en Interior y con el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, aflojando los fondos a cuentagotas, tal como hizo con el tándem Francos - Catalán.

El capítulo de este miércoles no fue la repetición de la reunión con diputados. Milei resaltó la importancia de coordinar un bloque de las dimensiones que tendrá dentro de un mes. En los cálculos de LLA, entre legisladores propios y del PRO, llegan a 130. A ese auditorio le habló Milei, para fijar las prioridades que pretenden para el período de extraordinarias: Presupuesto 2026, reforma laboral y reforma tributaria.

Definiciones en el Senado

En el Senado la estructura también reporta a Karina e implicará el empoderamiento de los nuevos senadores que llevarán el bloque de 8 a 20. Villarruel directamente no figura en el mapa.

Entre los electos está la ministra de Seguridad y senadora nacional electa por CABA, Patricia Bullrich. Podría ser la nueva titular del bloque PRO a partir de diciembre y marcarle los pasos a Villarruel, salvo que siga la misma suerte que Adorni y Santilli, es decir, que el Presidente le pida que siga en el Ejecutivo y abandone el cargo para el que fue elegida.

Las aspiraciones de Bullrich ya han sido satisfechas después de ganar en la Ciudad y absorber nuevamente los votos del PRO bajo el signo libertario. Cuando le preguntaron si llegaba al Senado para quedarse, la ministra y legisladora electa contestó: "Seis años es mucho tiempo".