Se confirmó el árbitro para Superclásico del domingo

Apenas tres días antes del partido, AFA definió la terna que impartirá justicia en el duelo Boca-River.

El Superclásico del próximo domingo se empezó a jugar, como siempre, con la designación del árbitro y sus acompañantes. AFA esperó más días de lo habitual para resolver quiénes serían los integrantes del equipo designado para el duelo entre Boca y River por la fecha 15 de la Copa de la Liga Profesional en su versión Clausura.

La Dirección Nacional de Arbitraje, que encabeza Federico Beligoy , junto con la conducción del presidente, Claudio Tapia, resolvieron que Nicolás Ramírez ocupe el lugar encabezando el equipo arbitral por tercer Superclásico consecutivo.

Estará acompañado por Juan Bellatti y Pablo González como asistentes y Héctor Paletta en el VAR.

nicolás ramírez árbitro

Ramírez fue el juez principal en la polémica final de la Copa Argentina el miércoles por la noche, donde expulsó a dos jugadores de Independiente Rivadavia y dio 14 minutos de adición en el complemento.

Más allá de las decisiones disciplinarias, que en general estuvieron bien tomadas, lo más cuestionado de este árbitro son sus formas, ya que casi no tiene diálogo con los protagonistas y es propenso a sacar muchas tarjetas.

Los antecedentes no son buenos para Boca

El xeneize jugó muy mal en los últimos dos duelos contra River, donde arbitró Ramírez, y los perdió. En uno de ellos, fue perjudicado por un error de interpretación del juez , que le anuló un gol a Milton Giménez por "mano de inmediatez".

Meses después, FIFA utilizó esa jugada ocurrida en el 0-1 de La Bombonera para explicar que cuando hay una falta del defensor (en este caso el arquero) antes de que la pelota entre, se tiene que cobrar infracción.

Para FIFA había falta de Armani sobre el delantero. Es decir, el gol estuvo bien anulado, pero en vez de cobrar tiro libre indirecto para River, era penal para Boca en la última jugada del partido.

Embed MANO DE GIMÉNEZ: NO SUMA EL AGÓNICO 1-1 DE BOCA ANTE RIVER.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/dT9nvMzKHB — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2024

Luego, en el 2 a 1 que el Millo festejó con gol de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, el arbitraje no incidió en el resultado. Como era de esperarse, cuando un equipo juega mejor que otro, Boca recibió más amonestados en el primer tiempo, algo habitual con un árbitro "tarjetero" como este.