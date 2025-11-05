Cavani entrenó diferenciado otra vez y se perdería el Superclásico

El delantero uruguayo aún no consigue que le den el alta médica y sigue sin entrenarse a la par de sus compañeros.

Boca llega en gran forma al Superclásico de este domingo en el que recibirá a River . El Xeneize viene de derrotar a Estudiantes en la fecha Nº14 del Grupo A del Torneo Clausura 2025 y goza de un gran presente. En ese contexto, Claudio Úbeda debe definir quiénes serán los once titulares para el gran duelo y una de las dudas es si Edinson Cavani llegará con el alta médica que le permita ser convocado al gran duelo.

Con el objetivo clarísimo de sellar su clasificación a la CONMEBOL Libertadores, Boca tiene la ambición de celebrar en su casa y tendrá en frente a un Millonario que viene golpeado, que atraviesa su peor momento futbolístico desde que Marcelo Gallardo regresó al club, a mediados del año pasado.

Boca se llevó tres puntos valiosos de manera agónica de La Plata el pasado domingo y lo hizo sin su gran referente en el mediocampo, Leandro Paredes. El campeón del mundo tuvo que cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas y este fin de semana volverá sin dudas al equipo inicial.

image

En cancha de Estudiantes, Tomás Belmonte ingresó en lugar de Paredes (junto a Milton Delgado y Carlos Palacios) y ante River Toto irá al banco de suplentes. Por su parte, Ander Herrera sumó minutos y fue determinante en el triunfo, por lo que pelea su lugar en el XI titular Xeneize.

El armado del equipo para enfrentar a River

Otra figura en La Plata fue Exequiel Zeballos, que atraviesa un momento genial y crece en confianza luego de meses en los que no se pudo encontrar con su mejor versión dentro de la cancha. El Changuito hizo un golazo, después de fallar un penal, y tiene dos goles en tres partidos. Es difícil imaginarlo fuera del equipo ante River. Además, el santiagueño viene de tener un mal Superclásico por lo que irá en búsqueda de revancha.

Con respecto a la ofensiva, Miguel Merentiel y Milton Giménez siguen en estado de gracia. El primero, autor de un tanto ante Estudiantes tiene 4 goles en 9 partidos. El segundo, fue asistidor de Zeballos y tiene 5 tantos en 9 juegos con la camiseta del Xeneize en este tramo de la temporada.

Cavani.jpg Edinson Cavani

Y aunque resulte complicado dudar de la presencia de alguno de los dos ante River, la incógnita sigue girando alrededor de Edinson Cavani. El uruguayo lleva 56 días desde el último partido que disputó y que fue ante Rosario Central en Arroyito. Entonces vale preguntarse: ¿Hay chances de que Cavani juegue ante el Millonario? Todavía no se entrenó a la par en el Xeneize y todo indica que, en caso de decir presente, lo hará desde el banco de suplentes. Ante ese escenario, dependerá de cómo se desenvuelva el partido y el contexto del mismo si el uruguayo sumará minutos.

De esta forma, el equipo de Boca ante River Plate sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.