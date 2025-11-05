Alerta en River: Marcelo Gallardo dará una conferencia de prensa antes del Superclásico

En medio de una grave crisis futbolística, después de perder de local con el modesto Gimnasia de La Plata y en la previa del Superclásico ante Boca en La Bombonera, Marcelo Gallardo romperá el silencio este miércoles en el Monumental. En las próximas horas, el técnico de River estará acompañado por el presidente electo y recién asumido, Stéfano Di Carlo.

Luego de un año que hasta ahora fue muy malo en rendimientos y resultados, el Millo deberá afrontar el duelo frente a su rival de toda la vida el próximo domingo, el primero de sus tres objetivos de acá a las fiestas de fin de temporada. Los otros dos son clasificar a la Copa Libertadores del 2026 y salir campeón de la Copa de la Liga .

El anuncio de la conferencia de prensa fue confirmado a los medios por parte de los encargados de comunicación institucional del club.

Además de convocar a los periodistas, también filtraron que se anunciará la continuidad de Gallardo para la temporada que viene, algo que se había puesto en duda por los malos resultados de los 15 meses que lleva de gestión en su segundo ciclo como entrenador.

La ida de la dirigencia es calmar las aguas antes de un partido en el que River va de punto, no tanto por el nivel del rival, si no por lo bajo que viene el rendimiento del Millo.

Cabe recordar que el contrato del Muñeco vence a fin de año y la novedad es que las partes ya tendrían arreglada la continuidad de palabra.

La pretemporada será en San Martín de los Andes

La confirmación de la continuidad del técnico implica varias cuestiones.

Entre ellas que, por cuarta vez en su historia, River realizará la pretemporada de enero en San Martín de los Andes. El predio que el Millo adquirió en el ingreso a la ciudad neuquina, puntualmente en el Chapelco Golf & Resort, donde la delegación se hospedó en todas las oportunidades que visitó la región.

La elección de San Martín como lugar para realizar la preparación fue de Gallardo para aquel enero de 2020, la primera de las veces que el Millo llegó a la zona e hizo la pretemporada.

Luego, en 2021, no hubo pretemporada por la pandemia que modificó el calendario, pero sí en 2022. Al año siguiente el técnico era Martín Demichelis y el destino elegido fue Estados Unidos. Ya en 2024, con el regreso del Muñe, San Martín volvió a ser el escenario.

Nota en desarrollo.-