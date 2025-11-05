Cambian los horarios del Regional Amateur por el Superclásico

Los partidos de los equipos zonales irán el domingo pero la cuarta fecha se disputará más temprano por el Boca-River.

La programación del Regional Amateur para este fin de semana está condicionada por una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El duelo entre Boca y River se disputará el domingo a las 16:30 en La Bombonera y los equipos de Lifune y Liga Confluencia que participan en el certamen de la cuarta categoría se presentarán más temprano.

El Consejo Federal dio a conocer los horarios y árbitros, como es habitual, a través de la página Ascenso del Interior.

Por la zona 9, a partir de las 12:30 del mediodía, Academia Pillmatún (0) será local de La Amistad (6) en el predio de la Isla Jordán con Germán Macchi como juez principal. Desde las 13, Argentinos del Norte (6) recibirá a Deportivo Roca (6) en el Zit Formiga, donde Gastón Sandoval será el encargado de impartir justicia.

Luego llegará el turno de Unión Alem Progresista (0) y San Patricio (3) en Allen a partir de las 13:30 y con arbitraje de Emilio Cubría. Por la misma zona 7, Patagonia (6) hará lo propio en la capital provincial frente a Alianza de Cutral Co (9), el único de los seis neuquinos en competencia que tiene puntaje perfecto. Ulises Jerónimo pitará el inicio a las 14:30.

Por la zona 6, Maronese (3) será local de Petrolero (1), también a las 14:30, con arbitraje de Martín Molina. Independiente de Neuquén, líder con 4 unidades, tendrá fecha libre.

También arrancan los cuartos de final del Federal A

El Consejo Federal dispuso horarios y arbitrajes para los partidos de ida de los cuartos de final del Federal A, que busca su segundo ascenso luego del título logrado por Ciudad Bolívar.

El equipo que perdió la final por el primer boleto a la Primera Nacional es Atlético Rafaela, que luego de dos semanas de descanso tendrá otra chance cuando visite a Guillermo Brown en Puerto Madryn, el domingo a las 11 de la mañana. Diego Novelli será el árbitro.

Con el Superclásico en el medio, luego llegará el choque entre 9 de Julio de Rafaela y Gimnasia de Chivilcoy desde el pitazo de Maximiliano Manduca las 19:15, mientras que Douglas Haig y Olimpo chocarán a las 20:05 en Pergamino con Maximiliano Macheroni como juez.

La primera serie en comenzar es la de Atenas de Río Cuarto frente a San Martín de Formosa a partir de las 18:30 del sábado. José Sandoval será el árbitro en el interior cordobés.