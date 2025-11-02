Regional Amateur: hubo partidazos por la tercera fecha y favoritos que se perfilan

Los equipos zonales continúan en competencia en el torneo con más participantes del fútbol argentino.

Hernán Azagüate definió contra un palo y le dio la victoria a Independiente.

Este domingo se jugó la tercera fecha de la fase de grupos en el Regional Amateur 2025/2026 y los representantes de Lifune y Liga Confluencia brindaron espectáculos intensos y atractivos. Todo fue muy ajustado, porque cada vez hay más en juego, pero los favoritos a clasificar para los cruces se van perfilando.

Hubo goles en todas las canchas que albergaron partidos de equipos zonales, un dato que siempre suma para la gente que concurrió a los diferentes estadios.

El golpe como visitante de Independiente sobre Maronese fue una de las máximas noticias de la jornada. Un gol de Hernán Azagüate , tras una gran habilitación de Julián Martín, le dio la victoria al Rojo de Gustavo Coronel en La Barda.

ON - Futbol Maronese vs Independiente (25) Omar Novoa

Primer triunfo en dos presentaciones para el Rojo, que llegó a 4 puntos, dejando al Dino con 3 y a Petrolero con 1 en la zona 6.

Alianza de Cutral Co es uno de los pocos en el país que tiene puntaje perfecto. Llegó a 9 unidades en la zona 7 con su victoria ante San Patricio (3 puntos) por 2 a 1, en un partido caliente.

El Gallo arrancó ganando a los 2 minutos por un pelotazo largo de Villegas que casi se le mete al arquero visitante y Alejandro Díaz la mandó a guardar en el rebote.

Ya en el complementó, un córner desde la izquierda fue peinado por Agustín Marín y Federico Acevedo la empujó por el segundo palo. Es el tercero del delantero que llegó desde Cipo en el torneo.

Sobre el final llegó el descuento de Santiago Jara de penal, pero el Santo se quedó con las manos vacías.

En Allen, Patagonia (6 puntos) ganó un partido fundamental para sus aspiraciones. A los 39' de la etapa inicial, Maciel San Román aprovechó una pelota que salió rebotada en el área rival y cabeceó por arriba del arquero y un defensor para establecer el único gol del encuentro ante Unión Alem Progresista (sin puntos).

La Amistad volvió a la victoria

En la zona 9, la pelea por la clasificación va a estar muy cerrada. La Amistad logró un gran triunfo como visitante ante Deportivo Roca, en un partido apretado en el que sacó una pequeña diferencia sobre el final, luego de un trámite muy disputado en el sintético del Luis Maiolino.

El Depo había comenzado ganando antes del minuto de juego por el tanto de Carlos López, que capturó un rebote en la medialuna y venció a Exequiel Lara. Sin embargo, el equipo de Tizza lo empató rápido tras una gran jugada de Kevin Guajardo y el gol de Santiago Garcés.

En el segundo tiempo pasó muy poco y parecía que el empate estaba clavado, pero La Amistad tuvo efectividad en una pelota parada y, tras un córner desde la izquierda, Lucas Mellado aprovechó dos cabezazos en el área para darle la victoria al equipo cipoleño.

Con esa victoria llegó a 6 unidades, misma cantidad de puntos que en Naranja y Argentinos del Norte, que ganó su segundo partido consecutivo al imponerse 2 a 1 sobre Academia Pillmatún en la Isla Jordán. Juan Vera y Miguel Moraga pusieron arriba al Carcelero y el descuento de Nicolás Sepúlveda, de penal, no le alcanzó al local, que está último sin puntos.