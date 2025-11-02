Las perlitas de la insólita derrota de River: la furia de los hinchas y el escandaloso penal sobre el final

El Millonario perdió un partido increíble, volvió a jugar muy mal y los fanáticos se lo hicieron saber a Marcelo Gallardo, uno de los principales apuntados en el Monumental.

River afronta uno de sus peores momentos deportivos desde su retorno a la Primera División, allá por 2012: ocurre que el elenco comandado por Marcelo Gallardo cayó por 1-0 ante Gimnasia de La Plata, volvió a jugar mal y la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores corre serios riesgos . Más allá del masivo acompañamiento de los socios a la gestión oficialista, reflejado en el triunfo apabullante de Stefano di Carlo , hubo fuertes reclamos de los hinchas en el Monumental.

El Muñeco se ganó los aplausos y la ovación de la parcialidad millonaria antes del comienzo del compromiso, pero el clima se fue modificando con el correr de los minutos. Pese a la presencia de varios jóvenes de las inferiores - Ian Subiabre y Cristian Jaime como estandartes-, el elenco de Núñez exhibió las mismas falencias que lo afectaron a lo largo de la temporada : falta de identidad, ritmo cansino y poca claridad para construir jugadas.

Por ello, los fanáticos se expresaron de manera contundente. El cantito "Jugadores, la c... de su madre " fue uno de los primeros en hacerse carne durante el complemento, sobre todo cuando Marcelo Torres concretó el tanto del Tripero de penal. Si bien el DT suele ser uno de los protegidos, también hubo un cuestionamiento directo al cuerpo técnico con el "Que se vayan todos" , que incluyó a la dirigencia comandada por Jorge Brito, quien atraviesa sus últimas horas al frente de la institución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverLPM/status/1985155472375369755&partner=&hide_thread=false "Que se vayan todos

que no quede ni uno solo"



El mensaje que bajó de las tribunas del Monumental. pic.twitter.com/5oM0hCJGfp — La Página Millonaria (@RiverLPM) November 3, 2025

Al son de los insultos y abucheos, La Banda se quedaba sin ideas dentro del campo de juego. Salvo el neuquino Marcos Acuña y alguno más, no hubo jugadores que estuvieran a la altura de las circunstancias. Abundaron los envíos aéreos e incursiones individuales, que resultaron infructuosas: el Lobo no sufrió en absoluto y apenas un par de cabezazos exigieron al arquero rival. La polémica, encima, se adueñó del compromiso.

Los nueve minutos de descuento y el polémico penal para River que erró Borja

El árbitro Nazareno Arasa añadió nueve minutos de descuento antes del pitazo final y nada parecía indicar que el anfitrión podía alcanzar el empate. Ni siquiera la irrupción de Santiago Lencina y Maxi Meza, que mostraron algo de enjundia, era suficiente. Hasta que, justo antes de que finalizara el encuentro, el juez cobró una supuesta infracción de Gastón Suso contra Lucas Martínez Quarta. Tras revisar la acción en el VAR, las cámaras dejaron en claro que fue el ex defensor de la Selección Argentina quien derribó al central del conjunto platense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985158873066389870&partner=&hide_thread=false PENAL PARA RIVER EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/4FEgovyT3U — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

Aún así, el colegiado decidió mantener la decisión: Miguel Borja fue el encargado de ejecutar el remate desde los doce pasos, pero Nelson Insfrán contuvo el disparo y se convirtió en héroe. La imagen del estratega dos veces campeón de América, tomándose el rostro y visiblemente abatido, preocupa de cara al futuro. Napoleón se cansó de perder batallas durante 2025 y ya no tiene el respaldo asegurado. Encima, se viene el Superclásico...