River tiene nuevo presidente: cuándo asume

La gestión de Jorge Brito llegó a su fin y los socios eligieron a su sucesor, que se hará cargo del club más pronto de lo esperado.

River vivió este sábado una jornada electoral histórica que culminó con la elección de Stefano Di Carlo como nuevo presidente del club . El dirigente de 36 años, que hasta ahora se desempeñaba como secretario general de la gestión encabezada por Jorge Brito, fue elegido por los socios que se acercaron a votar en el Estadio Más Monumental, en un día con récord de participación. Asumirá formalmente el cargo el próximo lunes por la tarde , cuando se realice el acto oficial de traspaso de mando en Núñez.

Con esta designación, Di Carlo se convierte en el presidente más joven de River desde Antonio Vespucio Liberti, quien tomó las riendas del club en 1933. No es la primera vez que marca un hito en materia generacional: en 2018, cuando fue designado vicepresidente, también se transformó en el directivo más joven en ocupar ese lugar.

El nuevo mandatario asumirá con el desafío inmediato de reordenar el área futbolística , afectada en los últimos tiempos por la falta de resultados y la pérdida de influencia dirigencial en la gestión deportiva. Su objetivo será devolverle estabilidad al proyecto, tras una etapa en la que Marcelo Gallardo concentró la toma de decisiones dentro del plantel profesional.

¿Qué opina Stefano Di Carlo de Marcelo Gallardo?

Tras lo que fue su intachable primer ciclo en River entre 2014 y 2022 que lo transformó en ídolo absoluto de la institución, Marcelo Gallardo volvió a hacerse cargo del primer equipo en agosto del año pasado pero no pudo repetir ni una pizca de la gloria que fue la primera etapa.

Con dos eliminaciones por goleada en las últimas dos Copa Libertadores, dos torneos locales en los que no compitió, jugadores que no rindieron y llegaron por precios exorbitantes y un nivel muy lejos de lo que supo demostrar un equipo de Gallardo, el entrenador no tiene asegurado su futuro en River y mucho menos después de lo que fue la derrota en penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza el viernes pasado en la semifinal de la Copa Argentina.

En los últimos partidos, los hinchas empezaron a hacer sentir su enojo ante la situación y, en medio de este contexto, los socios votarán a una nueva comisión directiva este sábado que saldrá de cinco candidatos que se presentaron, todos con una opinión al respecto de Gallardo.

Stefano Di Carlo, quién encabezará la lista oficialista de Filosfía River, opinó que “estamos atravesando un mal momento que no nos gusta ni es al que estamos acostumbrados. Sabemos que no es lo que el hincha quiere. Vamos a trabajar en eso y a hacer las evaluaciones al final de la competencia. A Marcelo (Gallardo) lo acompañamos con convicción, no solo por su historia y lo que representa para River, sino por la calidad de profesional que es. Sostener un proyecto en la victoria es muy sencillo. El verdadero desafío es hacerlo cuando las cosas no salen tan bien como se pretende”.

Por si fuera poco, el hoy secretario general del club aseguró que Gallardo “debe oficiar, como dijo D’Onofrio, como CEO y gerenciador del fútbol. Tiene las credenciales, un diferencial de inteligencia y capacidad de imponer sus ideas. Tiene una relación con River que excede todo. Es una leyenda viva y activa. No es un entrenador más, merece otro tratamiento. Tiene la autoridad para hacer y deshacer”.