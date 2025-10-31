Un ex River en Europa lanzó un enigmático posteo e ilusionó a los hinchas por un posible regreso

Un futbolista surgido en el club no suma los minutos deseados en el viejo continente y sorprendió en las redes abriendo la puerta a un posible regreso.

Los hinchas de River necesitan una respuesta rápida por parte de sus jugadores por el presente futbolístico que atraviesan desde hace meses por el cual el equipo quedó afuera de la Copa Libertadores, Copa Argentina y tiene un rendimiento irregular en le torneo doméstico. Algunos quieren una renovación en el plantel, con refuerzos que generen un salto de jerarquía.

La ilusión volvió a aparecer en los fanáticos debido a un posteo misterioso que generó una sonrisa socarrona. No se trató de un posteo hecho por la institución ni mucho menos, sino por un joven jugador que dio el salto a Europa y no está teniendo los minutos deseados para su carrera profesional.

Fue el Diablito Echeverri quien compartió una historia en Instagram donde despertó el interés de los fanáticos. Todo se generó por una foto de cuando jugaba en el club donde se muestra besando el escudo del millonario en medio de los festejos por un tanto marcado. Sin embargo, lo llamativo fue el reloj de arena, un corazón y el emoji con la palabra "back" (regresar en el idioma inglés).

Sin embargo no trascendió información si existe o no negociaciones para su regreso. Lo cierto es que el habilidoso jugador todavía busca su lugar debido a que se fue cedido del Manchester City al Bayern Leverkusen en búsqueda de minutos pero tampoco está consiguiendo tenerlos: tan solo sumó 127 minutos en seis encuentros sobre 12 partidos disputados.

Sufre Gallardo: un titular de River sintió una molestia en la rodilla y peligra su presencia ante Boca

Marcelo Gallardo no puede regalar nada en los últimos tres encuentros que tendrá por delante River hasta cerrar la fase clasificatoria del torneo clausura donde se determinará si avanza a las instancias decisivas o quedará en la puerta en medio de la lucha por clasificar a la Copa Libertadores. En el medio tendrá un duro superclásico ante Boca en La Bombonera.

Aún le queda tiempo al DT para tomar definiciones sobre el encuentro, pero a pesar de que será en poco más de una semana, ya recibió una dura noticia que lo hace empezar a pensar en el armado del equipo para enfrentar al equipo que lidera adentro del campo de juego Leandro Paredes y que viene en alza. Es que un futbolista titular e importante para el esquema, no solo por su juego sino también por la jerarquía que tiene, sintió una molestia en su rodilla derecha por lo que está en duda para el duelo ante Gimnasia de La Plata y será evaluado para ver cómo avanza hasta el partido ante el xeneize a disputarse el 9 de noviembre.

Se trata de Gonzalo Montiel que durante la práctica de este jueves sintió una molestia en un ligamento de la rodilla izquierda por lo que tuvo que ser sometido a un estudio para determinar el tipo de lesión. La preocupación mayor es que estando a menos de 10 días para el superclásico, gran parte de las lesiones te pueden dejar afuera del partido debido al corto tiempo de recuperación.

En primera instancia el cuerpo médico del millonario evaluará si podrá estar en el duelo ante el Lobo en el Más Monumental que se jugará a las 20.30.