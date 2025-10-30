⁠Todo definido: la AFA dio a conocer el día y horario del superclásico entre Boca y River

Boca y River volverán a verse las caras por el torneo clausura justo en un momento clave para ambos equipos: el equipo que lidera dentro del campo de juego Leandro Paredes busca clasificar a la Copa Libertadores, mientras que Marcelo Gallardo necesita un buen resultado para que su estadía en el club corra peligro.

En las últimas horas la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) dio precisiones sobre el partido que disputarán donde también estará en juego la tensa rivalidad que mantienen. Según se confirmó el partido se jugará el 9 de noviembre, día en el cual el territorio argentino estará prestando atención a lo que pasará en La Bombonera.

A su vez se conoció que el árbitro del encuentro por la fecha 15 del torneo doméstico dará inicio a las 16.30 donde solo habrá hinchas del xeneize.

Boca River.jpg Boca - River

River tiene buenos antecedentes de los últimos dos duelos que disputó en La Bombonera: ganó 2-0 en 2023 y 1-0 en 2024. A su vez en el último partido que se enfrentaron, fue victoria 2 a 1para el millonario en el Monumental con un golazo de Franco Mastantuono de tiro libre y Sebastían Driussi. Miguel Merentiel fue en aquella ocasión quien anotó el gol para el elenco de La Ribera.

La fuerte sentencia de un jugador de Boca sobre el duelo ante River: "El superclásico lo vamos a ganar"

Milton Giménez siempre retribuye las oportunidades que le dan en Boca con goles. El delantero goza de un gran presente futbolístico por lo que cada vez que le toca ingresar al equipo factura, como en la victoria ante Barracas Central por 3-1 donde convirtió un doblete para revertir transitoriamente el duelo.

Claudio Úbeda deberá definir si para el partido del 9 de noviembre ante River será titular o no para intentar tener peso goleador en la delantera, sin embargo el futbolista que llegó luego de un importante paso por Banfield. En diálogo con radio Continental, el delantero fue claro con su convicción de cara al duelo que de disputará en La Bombonera.

"El Superclásico lo vamos a ganar porque estamos bien", sentenció sin escrúpulos el delantero. Luego en su relato se refirió a la mejora futbolística que viene teniendo el equipo: "Son varios partidos que tuvimos errores y no pudimos terminar ganando. Con Defensa no hicimos un mal partido y lo perdimos a lo último. Ahora vemos y decimos que lo tendríamos que haber ganado o empatado. Contra Belgrano no pudieron entrar. Hay partidos que lamentamos mucho".

Milton Giménez

En el cierre de su relato el jugador se refirió a la lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2026: "El hincha de Boca que esté tranquilo que estamos haciendo todo lo posible. Esa misma ansiedad la sentimos y nosotros también la tenemos. Que se queden tranquilos que lo vamos a lograr".

Cómo se juega el resto de la fecha

Viernes 7 de noviembre

21.00 - Rosario Central vs. San Lorenzo - Zona B

Sábado 8 de noviembre

17.00 - Racing vs. Defensa y Justicia - Zona A

19.15 - Huracán vs. Newell's - Zona A

19.15 - Talleres vs. Platense - Zona B

21.30 - Unión vs. Barracas Central - Zona A

21.30 - San Martín de San Juan vs. Lanús - Zona B

Domingo 9 de noviembre

16.30 - Boca vs. River - Interzonal

19.20 - Sarmiento vs. Instituto - Zona B

19.20 - Banfield vs. Aldosivi - Zona A

21.30 - Tigre vs. Estudiantes - Zona A

21.30 - Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz - Zona B

Lunes 10 de noviembre