Un periodista de TyC Sports fue detenido en Miami: escándalo por una red de lavado de activos

Una investigación en curso en los Estados Unidos podría vincular a muchos más periodistas, según señaló Ángel de Brito.

Una figura de TyC Sports enfrenta problemas con la justicia y habría más implicados.

Un fuerte escándalo sacudió al ambiente del fútbol argentino luego de que Ángel de Brito revelara en sus redes sociales la existencia de una investigación judicial en Estados Unidos por presunto lavado de activos que involucra a exjugadores, personas vinculadas a futbolistas del seleccionado y periodistas deportivos como Quique Felman, de TyC Sports .

Según detalló el conductor de LAM, la maniobra consistía en invitar a deportistas a realizar “presencias” en casinos de Las Vegas bajo condiciones estrictas: debían jugar únicamente cuando recibían la orden, no podían apostar con dinero propio, tenían prohibido consumir alcohol mientras participaban y debían abrir cuentas personales para habilitar las operaciones. Todo el movimiento, siempre de acuerdo al relato de De Brito, estaba monitoreado bajo estrictos controles.

El periodista señaló además que a Enrique “Quique” Felman, de TyC Sports, como uno de los implicados. El cronista fue demorado en Miami y quedó a disposición de la Justicia estadounidense. Posteriormente, amplió que permanece detenido mientras avanza la causa.

De acuerdo a lo informado en LAM, los deportistas recibían pagos que iban desde los 5.000 hasta los 75.000 dólares para participar de estas actividades en el casino Resorts World Las Vegas, con estadía incluida. El rol de los periodistas habría sido el de intermediarios, obteniendo un beneficio económico por acercar a los jugadores.

La próxima semana se realizará una audiencia clave para determinar cómo continúa el proceso judicial. Por el momento, la información difundida por Ángel de Brito es la que expone el eje central de una investigación que podría escalar y sumar nuevos nombres.

Mientras tanto, el escándalo en la AFA continúa

La Justicia Federal investiga un contrato entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al productor teatral Javier Faroni, que le permite percibir el 30% de los ingresos comerciales internacionales sin evidencia de intermediación efectiva en acuerdos con sponsors como Adidas, limitándose presuntamente a la emisión de facturas.

Este esquema, calificado por expertos como una posible triangulación de fondos, ha generado acusaciones de desvío millonario hacia arcas privadas, configurando un potencial delito de lavado de activos.

El acuerdo, suscripto en diciembre de 2021 por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el secretario ejecutivo Pablo Toviggino, concedía exclusividad a TourProdEnter para gestionar patrocinios, eventos y cobros en el exterior hasta 2026, con una comisión del 30% sobre los ingresos más un 10% por logística operativa.

Fuentes judiciales estiman que la firma manejó más de 300 millones de dólares desde entonces, con transferencias atomizadas a cuentas en Miami, Uruguay y Paraguay, sin que se demuestre participación en la negociación de contratos clave.

Un ejemplo concreto involucra el pago de 25 millones de dólares por parte de Adidas en 2024, girado a cuentas ligadas a Faroni, quien poco después adquirió un departamento de lujo en Miami valuado en 7 millones de dólares.

Registros bancarios revelan que fondos similares financiaron la compra del club Perugia en Italia por 6,2 millones de dólares a través de otra entidad relacionada, Sports Next Gen Ltd, así como jets privados y pagos a allegados de la dirigencia de la AFA.

Críticos del esquema, como el empresario Guillermo Tofoni, han cuestionado públicamente la justificación de la comisión: "No se paga por nada, solo por facturar", argumentando que la empresa actúa como una máscara para extraer recursos de la AFA hacia intereses privados.

Faroni, exdiputado provincial y aliado político de Sergio Massa, ha declarado que operaba bajo directivas de la cúpula de la AFA, pero la Justicia lo citó a declarar en causas y desvío de fondos, incluyendo 109 millones de dólares no remitidos directamente a la entidad.

Las autoridades de la AFA defendieron el contrato como un mecanismo estándar para promoción y cobro internacional, aunque sponsors como Socios.com han reportado irregularidades en las triangulaciones. TourProdEnter, registrada en Florida a nombre de la esposa de Faroni, Erica Gillette, fue creada meses antes del acuerdo y también gestionaba ventas de entradas a través de plataformas como Deportick.

Allanamientos en la sede de la AFA en diciembre de 2025 y enero de 2026 expusieron el documento, impulsando investigaciones que destacan la ausencia de contraprestación real por la comisión, enfocándose no en su monto sino en su falta de fundamento. Este caso expone vulnerabilidades en la gestión de los negocios del fútbol argentino, afectando a clubes con deudas crecientes y cuestionando la transparencia en una entidad clave del deporte nacional.