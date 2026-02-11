Habló un histórico de TyC Sports que se quedó sin trabajo tras la decisión de AFA

Luego de que el organismo rector del fútbol argentino no renovara el contrato con la emisora, las transmisiones del ascenso irán por LPF play.

Mucho se habló en las últimas semanas sobre la decisión de la AFA de no renovar el contrato con TyC Sports por las transmisiones del ascenso. Ahora LPF Play será la encargada de televisar los encuentros -con una suscripción paga- y muchos de los trabajadores del canal tendrán que "reinventarse", como señaló el histórico Ruso Ramenzoni.

Eduardo Ramenzoni probablemente sea una de las voces más conocidas a la hora de hablar de fútbol de ascenso en Argentina. Presente en miles de transmisiones a lo largo de los últimos años, el periodista escribió un descargo en sus redes sociales luego de que se conociera la decisión del organismo rector del fútbol argentino.

"Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina.... Así comienza PRESENTE, la canción que popularizó VOX DEI en los '70, la letra de Ricardo Soule. Bien puedo aplicarla al epilogo de una enriquecedora etapa que viví y disfrute dentro del periodismo".

".Fueron 28 años de transmisiones de ascenso. De cancha en cancha. De provincia en provincia. Sumando experiencias, anécdotas, conociendo a muchísima gente a quien agradezco su buena onda. Infinitas charlas con técnicos, jugadores, hinchas o dirigentes".

"Pero fundamentalmente con compañeros de laburo, de compartir horas y horas en una cabina de transmisión. Días y días en habitaciones de hoteles. Risas y largas sobremesa en almuerzos o cenas".

"Los comienzos con el relato del crack Walter Nelson, con quien me une una amistad de decadas. La inconfundible voz de Jose Emilio Jozami. La impronta y la chispa de humor que incorpora Julián Bricco. El profesionalismo de Carlos Daniel Lema y Pablo Sincini. Ezequiel Fretes la "rompe" en el campo de juego o comentado, como así también Jordan Gallicchio, Mariana Lamas, Leo Zarate o Gabriel Salerno".

"El futuro enorme que tienen Nico Grassino y Enrique Pelemberg, que pueden relatar una carrera de tortugas. No puedo dejar de mencionar a Hernán Rafael Fer Lavecchia y Daniel Baretto como enormes comentaristas. Seguramente me olvidare de mencionar a muchos más. Me disculpo con ellos".

"Incluyo a productores, cámaras, sonidistas y directores que hicieron posible nuestra salida al aire. He visto centenares de partidos. Ascensos de grandes equipos que se destacaron en un torneo tan exigente como la Primera Nacional".

"Vi los inicios de Enzo Pérez, el huevo Acuña o Paulo Dybala. Disfrute del mejor de todos en esta categoría: "garrafa" Sánchez. Mil recuerdos me brotan pero no quiero aburrir con tanto texto".

"Fin de una etapa. No estoy triste. No guardo rencor por la decisión que adoptó la dirigencia de AFA. No tengo bronca. Estoy feliz por tantos gratos recuerdos que coseche en la profesión. Fin de una etapa, comenzará otra. A reinventarse...".

Cuánto costará la suscripción para ver las categorías del ascenso

Si bien no hay un monto estimado de cuando costará la suscripción tras el mes gratuito, se especula con que valdrá 10 dólares estadounidenses, un equivalente a 14 mil pesos argentinos.

Se estima que cada club de la categoría llegará a recibir 65 millones de pesos por las transmisiones. Esta medida abarca también a las categorías inferiores a la Primera Nacional, desde la Primera B Metropolitana al Federal A. En el caso de los equipos de la Primera B Metropolitana, los clubes percibirán 20 millones de pesos mientras que en la Primera C y Federal A recibirán 12 millones.