Además de Battaglia: otro ex entrenador de Boca habló de su relación con Riquelme

El presidente del Xeneize recibió críticas de Sebastián Battaglia en los últimos días, lo que abrió cuestionamientos sobre el clima de trabajo en el club.

El entrenador Diego Martínez habló sin rodeos sobre su paso por Boca , el cual no cumplió con sus expectativas, y la relación que mantuvo con el presidente Juan Román Riquelme .

En una entrevista para ESPN F90 , después de la victoria de Huracán ante San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026, dejó una evaluación concreta de su ciclo en el club de la Ribera.

Al ser consultado por su vínculo con el presidente Xeneize, fue directo: "Venía a los entrenamientos, pero quizá no tuve la relación que yo imaginaba y deseaba para que pudiera fluir. No fue lo esperado". Además reafirmó esa idea al señalar: "No fue esa relación como yo quería y deseaba con Riquelme, la verdad. Pero sí fue un lindo clima de trabajo con el Chelo Delgado".

En ese sentido, Martínez destacó especialmente su trato con Marcelo Delgado, por entonces integrante del Consejo de Fútbol: "Tuve mucha relación y sentí un lindo clima de trabajo con él". También marcó diferencias con otros dirigentes: "Con Vega tengo una relación más fluida que con Riquelme, pero tuve una linda relación con Marcelo (Delgado)".

Durante su etapa en Boca también se mencionó un supuesto cortocircuito con Darío Benedetto, a partir de la frase “Noches alegres, mañanas tristes”, que se le atribuyó al delantero tras un entrenamiento.

Martínez negó cualquier conflicto: "Con Pipa tengo una excelente relación, muy buena, muy sincera, siempre fuimos de frente, charlamos muchas cosas. No siento que haya pasado absolutamente nada".

La evaluación de Diego Martínez sobre su paso por Boca

Al hacer un balance de su ciclo, sostuvo: "En Boca fui feliz, al igual que en todos los clubes. Siempre nos proponemos disfrutar en todas las instituciones. Siempre tratando de entender dónde estábamos. Pudimos mostrar nuestras ideas, lo logramos. La segunda etapa fue más compleja y decidimos que lo mejor era irnos. En Boca aprendí a estar en un club muy grande".

También reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó la experiencia: "Soy feliz con mi trabajo, con lo que hago, desde Ituzaingó en el ascenso. ¿Qué me dejó el paso por Boca? Estar en un club muy grande y llevar adelante una idea. En parte logramos lo que buscamos, cuando tuvimos tiempo para trabajar. Tratamos de dejar un sello, una manera de sentir el juego, de competir bien".

Darío Benedetto habló sobre su polémica salida de Boca y su relación con Diego Martínez.

Finalmente, explicó los motivos de su salida: "Después la segunda parte fue más compleja y sentí que lo mejor era corrernos nosotros". Y definió su metodología: "Nosotros, nuestro cuerpo técnico, no nos ponemos en un lugar de sabiduría, de bajar línea, de ser participativos, de generar un ida y vuelta con el plantel. Para algunos puede ser peligroso, pero para nosotros no. El jugador te apoya cuando tenés claro lo que querés".

¿Qué había dicho Sebastián Battaglia?

Sebastián Battaglia fue uno de los entrenadores que tuvo la actual gestión, despedido insólitamente en una reunión convocada en una estación de servicio. En diálogo con el streaming Picado TV, el entrenador fue claro y afirmó que no volvería a trabajar con Riquelme: "Fue difícil el proceso por un montón de cuestiones. Pasaron cuatro años y Boca sigue teniendo los mismos problemas, no logra estabilizarse. Yo tenía mis convicciones, mis puntos de vista y los planteaba. Hubo charlas futboleras, no tanto con Román, sino con los muchachos del Consejo. Las charlas siempre estaban. Eso es así y son parte de la institución".

Luego, fue contundente sobre cómo quedó el vínculo: "No volví a hablar con él. Solo fui a su despedida porque me pareció correcto ir. Por respeto, porque estuvo en la mía cuando yo lo invité. Uno tiene que separar las cosas".