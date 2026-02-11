Viral: la salvada épica del Dibu Martínez en la victoria del Aston Villa

Los Villanos aún sueñan con La Premier, luego de vencer a Brighton y colocarse a 6 puntos del líder, Arsenal, quien tiene un partido menos.

El Aston Villa de los argentinos Dibu Martínez y Emiliano Buendía derrotó 1-0 al Brighton and Hove Albion , en el marco de la fecha 26 de la English Premier League , y quedó a seis puntos del líder Arsenal.

El equipo del español Unai Emery llegaba a este partido en el Villa Park tras empatar 1-1 con el Bournemouth el pasado sábado y estirar a seis puntos la diferencia con el líder Arsenal que le había ganado al Sunderland.

Por ello, este partido ante el Brighton and Hove Albion en Londres se volvía trascendental para el Aston Villa en sus aspiraciones por mantenerse vivo en la lucha por el título de la English Premier League.

Cuando el encuentro se encontraba 0 a 0, el Dibu Martínez sacó a relucir por qué es uno de los mejores arqueros del mundo: tras un remate violento del lateral Ferdi Kadioglu desde fuera del área a los 54 minutos, el arquero voló, rozó el balón y la pelota impactó en el travesaño.

¡ENORME VOLADA DEL DIBU MARTÍNEZ CLAVE EN EL TRIUNFO DE ASTON VILLA ANTE BRIGHTON!



Mirá la #PremierLeague por #DisneyPlus Plan Premium

El partido no fue para nada fácil para los londinenses que, ya sin el argentino Buendía en cancha pero con el campeón del mundo Martínez en el arco, logró abrir el marcador a los 41 minutos del complemento con el gol en contra del mediocampista Jack Hinshelwood.

Tras un tiro de esquina desde la izquierda del jamaiquino Leon Bailey, la pelota cayó en el punto penal donde Hinshelwood intentó despejarla de cabeza pero terminó anotando en su propio arco.

Con este resultado, el Aston Villa se mantiene en la tercera posición con 50 puntos, a seis del líder Arsenal que mañana enfrentará al Brentford en el Gtech Community stadium.

¿Cómo salieron el resto de los partidos en la Premier League?

La jornada en la English Premier League comenzó con el empate 0-0 entre el casi descendido Wolverhampton Wanderers y el comprometido Nottingham Forest.

En el Eithad stadium, el Manchester City derrotó 3-0 al Fulham y quedó como escolta, a tres unidades del Arsenal. Los goles para los del español Josep Guardiola los anotaron el ghanés Antoine Semenyo, el defensor Nico O´Reilly y el delantero noruego Erling Haaland.

Por su parte, el Burnley venció 3-2 al Crystal Palace en Selhurst Park y el Liverpool, con la presencia del argentino Alexis Mac Allister, derrotó 1-0 al Sunderland en el stadium of Light.

El hincha viral del Manchester United que aún no puede cortarse el pelo

El fanático de Manchester United Frank Ilett, quien había prometido cortarse el pelo si su equipo lograba cinco victorias consecutivas, deberá esperar para cumplir el reto tras la igualdad 1-1 de este martes ante el West Ham.

Los “Diablos Rojos” habían ganado cuatro partidos al hilo desde la llegada de Michael Carrick al mando. El primero de ellos fue ante su clásico rival, el Manchester City (2-0), mientras que las siguientes víctimas fueron el Arsenal (3-2), el Fulham (3-2) y el Tottenham (2-0).

De esta manera, llegaban al duelo ante los “Hammers” con la posibilidad de cosechar una seguidilla de cinco triunfos, pero no tuvieron éxito, por lo que Ilett tendrá que aguardar para cortarse el pelo luego de casi 500 días.

El desafío del simpatizante del conjunto inglés comenzó en octubre de 2024 y podría haber tenido fin en febrero del 2026.

Ilett se encontraba en vivo, grabando su reacción, ya que una victoria del Manchester United habría supuesto el final de un reto que lo hizo famoso a nivel mundial. Tras la confirmación de la igualdad, el viral momento se difundió rápidamente en redes sociales con varios usuarios riéndose de la situación.