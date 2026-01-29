Una figura mundial cuestionó al Dibu Martínez por sus bailes para atajar penales: "No me gusta la soberbia"

Un futbolista de una importante selección del mundo se expresó en contra de las actitudes del Dibu.

Dibu Martínez se ha ganado ser considerado como uno de los mejores arqueros a nivel mundial no solo por lo hecho con la Selección argentina siendo protagonista para ser bicampeón de la Copa América y conseguir la Copa del Mundo 2022, sino también por ser la bandera del Aston Villa de Inglaterra en el que contribuye con grandes atajadas para lograr grandes objetivos.

Sin embargo, más allá de lo futbolístico, uno de los puntos que más controversia genera es su actitud a la hora de desempeñarse como arquero. Su bailecitos y gestos previo a los penales generan fuertes opiniones por el público y distintas figuras del mundo deportivo.

Uno de los casos fue el arquero de la Selección uruguaya Sergio Rochet quien en diálogo con el programa Los Mismos Locos de El Espectador Deportes cargó contra la actitud del Dibu: “Muchos amigos y compañeros me hacen esa pregunta. Personalmente a mí no me gusta la forma de él de ser así , pero como golero la verdad que es un fenómeno. Muy buen arquero, pero a mí no me termina de cerrar por esas actitudes . Cada uno tiene su personalidad. A mí no me gusta, yo soy más perfil bajo. Sí que le dio resultado y está perfecto. Si él está cómodo así y quiere ser así...".

Chino Rochet sobre el Dibu Martínez: "como golero es un fenómeno, pero a mí no me terminan de cerrar sus actitudes" pic.twitter.com/bye1ETw9p3 — El Espectador Deportes (@ElEspectadorUy) January 27, 2026

Luego, opinó sobre la actitud de los jugadores de la Scaloneta tras la Copa del Mundo: “Creo que esas cosas a mí no me gustan. No me gusta la soberbia. Trato como persona de ser así y a los compañeros que pueda aconsejar y estar cerca, que mantengan más o menos ese perfil, porque es nuestro perfil como uruguayos. Es lo que nos hace un poco únicos acá en Sudamérica. Preguntas en cualquier país y al uruguayo lo adoran por eso, por esa forma de ser”.

Sobre el próximo mundial

“Obviamente con expectativas. Ya estamos. El año pasado tuve varias lesiones y estaba con ganas de volver a jugar. Ahora está la fecha FIFA, quiero estar ahí, quiero estar bien. Sería mi segundo Mundial, otro sueño vivido. Ahora que salió el fixture, siempre nos han tocado grupos difíciles y sabemos que los Mundiales son partidos aparte. No sólo juega lo futbolístico sino también lo emocional. Las selecciones hoy en día están muy parejas. Vamos a tener que hacer un gran trabajo. Tenemos un gran plantel”, dijo el arquero.

Luego habló sobre la posible titularidad: “Siempre fui humilde, trabajé, no me voy a creer más que nadie. Sí quiero prepararme para estar bien y que el entrenador decida. Hay buenos arqueros, obviamente quizás a la hora de los partidos de Mundiales la experiencia pesa y yo soy uno de los más veteranos. Creo que eso juega un poco a favor, pero lo importante es que estemos bien y haya buena competencia, que todos nos elevemos en el nivel”.

“Con Marcelo (Bielsa) hablo poco, sí hablo con el entrenador de arqueros seguido. Me manda videos para ver, para mejorar cosas que hago bien u otras opciones que podría haber tomado. Siempre estamos en contacto con el entrenador, con los profes”, confesó.

Rochet

El jugador de la selección que sufrió una dura lesión y se perderá el Mundial

Lionel Scaloni recibió malas noticias por la lesión de un jugador de la selección argentina. El defensor del Villarreal de España, Juan Foyth, se rompió el tendón de Aquiles izquierdo en el partido del sábado ante el Real Madrid y se perdería el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará en junio.

El submarino amarillo cayó 2-0 ante el Real Madrid en el estadio de La Cerámica por la fecha 21 de LaLiga de España y, por si fuera poco, sufrió la sustitución prematura del argentino, uno de los pilares de los dirigidos por Marcelino García Toral, a los 24 minutos del primer tiempopor lesión.

La jugada fue desafortunada, ya que fue sin contacto con otro jugador y por la reacción del jugador se intuía algo grave. Tras someterse a estudios para determinar el grado de su lesión, el cuerpo médico del Villarreal confirmó lo peor para el campeón del mundo: rotura del tendón de Aquiles izquierdo.

ALARMAS EN LA SELECCIÓN ARGENTINA: JUAN FOYTH SE LESIONÓ SOLO EN EL PARTIDO ENTRE VILLARREAL Y REAL MADRID.



Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/iCz9VGEjwI — SportsCenter (@SC_ESPN) January 24, 2026



Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/iCz9VGEjwI — SportsCenter (@SC_ESPN) January 24, 2026

El tiempo de recuperación que deberá afrontar Juan Foyth

El futbolista formado en Estudiantes de La Plata deberá ser operado y su tiempo de recuperación es una incógnita que preocupa seriamente al seleccionador argentino Lionel Scaloni, que tiene al platense en una gran consideración para integrar la lista de convocados para disputar el próximo Mundial en junio.

En caso de que la rotura termine siendo completa, el tiempo de recuperación es cercano a un año, por lo que Foyth se quedaría definitivamente afuera de su segunda cita intercontinental. Si llegase a ser parcial, el tiempo de recuperación bajaría y existiría una pequeña posibilidad de integrar la lista de 26 futbolistas argentinos.

El ex Estudiantes de La Plata fue parte de la convocatoria en Qatar, aunque sumó muy pocos minutos de juego. Sin embargo, para el cuerpo técnico es esencial su polifuncionalidad, ya que puede desempeñarse como central o lateral.

Tras la derrota ante el Real Madrid, el entrenador García Toral había afirmado que el argentino “es un futbolista muy importante. Tenemos una defensa joven, él es el que más experiencia y jerarquía tiene. Perderlo es un golpe duro. Pero es el fútbol y estamos más tristes por él que por el resultado. Hay que sobreponerse”.

En su estadía en Villarreal que inició en 2020, es la tercera lesión de larga duración que atraviesa Foyth. Anteriormente, había sufrido problemas en su rodilla y en el hombro derecho.