El nuevo partido que se agregó a la agenda de la Selección Argentina previo al Mundial

Se sumó una nueva parada en el camino de la Albiceleste hacía el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Se confirmó un nuevo amistoso para la Selección Argentina como preparación para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro se disputará solo cuatro días después de la Finalissima que jugará contra la Selección de España .

La Albiceleste tiene diagramada parte de lo que será el 2026 con la Copa del Mundo como gran objetivo. De esta manera, hace unas horas se confirmó que Argentina enfrentará a Qatar el 31 de marzo, cuatro días luego de medirse ante España. El estadio y el horario donde será el encuentro no fue confirmado todavía.

UEFA y CONMEBOL confirmaron que el cruce entre el campeón de la Copa América, Argentina, y de la Euro, España, será el 27 de marzo de 2026 en Lusail, Qatar. La Roja y la Albiceleste se clasificaron al Mundial sin problemas y allí en Estados Unidos serán los dos máximos favoritos. Pero antes tienen un desafío particular tan grande como sus aspiraciones.

image

Argentina-España, o España-Argentina, ilusiona a todos. En lo que a Selecciones se refiere, hablamos del 1 y el 2 del Ranking FIFA enfrentados. Hoy por hoy, el mejor enfrentamiento a nivel FIFA que podríamos tener.

Mundial 2026: la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección

El Gobierno nacional anunció este lunes que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán de forma abierta y gratuita todos los partidos de la Selección Argentina durante el próximo Mundial. La decisión, confirmada por la Secretaría de Medios, garantiza que los hinchas de cada rincón del país, desde las grandes capitales hasta los parajes más alejados del interior neuquino, puedan seguir el camino de la Scaloneta sin costo adicional.

La medida se oficializó tras intensas negociaciones por los derechos de transmisión. Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo es asegurar el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece el derecho de acceso universal a contenidos informativos de interés relevante, como lo es la participación del conjunto nacional en la cita máxima del fútbol.

image

"Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos", dijo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X.

Tras el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, a principios de diciembre, la Selección Argentina ya conoce el calendario para el Grupo J, que integra junto a Argelia, Austria y Jordania. Los dirigidos por Lionel Scaloni, que buscan revalidar el título conseguido en el Mundial de Qatar 2022, debutarán el martes 16 de junio de 2026 ante Argelia, en el Kansas City Stadium, a las 22 horas.

El segundo partido del Mundial 2026 tendrá lugar en el Dallas Stadium, el lunes 22 de junio, desde las 14 horas ante Austria. La Albiceleste cerrará la fase de grupos frente a Jordania, nuevamente en el Kansas City Stadium, el sábado 27 de junio a las 23 horas.