Estuvo en la Selección Argentina con Messi y se retiró a los 32 años en el Regional Amateur: quién es

Un exdefensor que fue finalista de la Copa Libertadores y vistió la camiseta de la Albiceleste decidió colgar los botines, aquejado por las lesiones.

El lateral derecho José Luis Gómez anunció su retiro del fútbol profesional a los 32 años tras su último paso por Central Argentino de La Banda, un elenco que participa en el Torneo Regional Federal Amateur . El exdefensor, que supo brillar en Lanús y vestir la camiseta de la Selección Argentina , comunicó la decisión a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción. Su anuncio marcó el final de una carrera atravesada por momentos de éxito, pero también por lesiones y dificultades personales.

“ Hoy llega el día más duro de mi vida . Me toca decirle adiós al fútbol a mis 32 años. Hasta acá llegó este amor”, escribió el surgido en Racing en su cuenta de Instagram al confirmar su retiro. El bicampeón con el Granate agregó además una reflexión sobre los obstáculos que atravesó en los últimos años de su carrera. “ Las cosas no se dieron como uno esperaba, pero toca ponerle el pecho a lo que viene. Gracias, fútbol ”, expresó el exjugador.

El ex San Martín de San Juan alcanzó su mejor nivel entre 2016 y 2017 con la camiseta del cuadro del Sur, donde fue una de las figuras del equipo. Con el conjunto bonaerense conquistó el Torneo de Transición 2016 y la Copa Bicentenario 2016, además de disputar la final de la Copa Libertadores 2017 . Su rendimiento en ese período lo llevó a ser convocado al combinado nacional, donde incluso compartió plantel con Lionel Messi cuando Jorge Sampaoli era el entrenador.

En la Albiceleste fue citado primero por Julio Olarticoechea para integrar el plantel que disputó los Juegos Olímpicos de Río 2016. Más tarde también recibió el llamado del ex Sevilla para la Mayor. Con la camiseta celeste y blanca disputó amistosos frente a Brasil y Singapur, aunque no volvió a ser convocado en los años siguientes. Aun así, su paso por el seleccionado quedó como uno de los logros más importantes de su trayectoria.

Uno de los momentos más difíciles ocurrió en 2017, cuando sufrió una grave lesión de rodilla durante una gira con el elenco tricampeón del mundo. La dolencia llegó justo cuando atravesaba su mejor presente, e incluso debió acelerar su recuperación para poder disputar la instancia decisiva de la máxima competición continental con Lanús. Aquella lesión marcó un antes y un después en su rendimiento físico.

Embed

La lesión que lo tuvo a maltraer y que lo llevó al retiro

Los problemas continuaron en los años posteriores. En 2021 fue transferido a Huracán, pero no llegó a disputar partidos oficiales debido a un cuadro de anemia que lo mantuvo alejado de las canchas. Antes y después de esa etapa también pasó por la Academia, donde se formó, y por el Santo cuyano. Las dificultades deportivas lo obligaron incluso a buscar otros trabajos fuera del fútbol durante un tiempo.

En ese contexto, el propio exlateral reveló que llegó a manejar como conductor de la aplicación Uber para poder sostenerse económicamente. Aquella experiencia reflejó el duro contraste entre su pasado en la élite del fútbol argentino y la realidad que atravesó después. Sin embargo, el defensor nunca dejó de intentar regresar al deporte profesional. Su última etapa fue en Central Argentino de La Banda, donde finalmente decidió cerrar su carrera.