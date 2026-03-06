Los jugadores españoles se plantaron y no quieren jugar contra Argentina en Qatar

A raíz del conflicto en Medio Oriente que comenzó con los ataques en conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, la disputa de la Finalissima el 27 de marzo en Qatar entre la Selección Argentina y la de España quedó en duda. Este jueves 5 de marzo, futbolistas del país europeo se expresaron al respecto con un pedido que no pasó inadvertido.

El sitio apuntado para llevar adelante este compromiso, que tuvo lugar en Wembley en 2022 con la Albiceleste como protagonista goleando a Italia por 3 a 0, era nada más y nada menos que el Lusail Stadium. En dicho recinto, el equipo de Lionel Scaloni le ganó a Francia la final del Mundial y ahora tendría la oportunidad de ganar otra vez un trofeo. Sin embargo, en España están en desacuerdo con que se juegue allí y el escrito no tardó en trascender.

La Asociación de Futbolistas Españoles se expresó en su página web oficial y sostuvo que el mencionado sindicato "considera que en ningún caso debe disputarse en una zona de conflicto para no poner en riesgo la integridad de nuestros compañeros". Estas declaraciones van en línea con lo que dijo Luis de la Fuente, DT de la "Furia Roja" días atrás. "La solución sería, entiendo, que mientras no se pueda jugar allí se busque otra sede si es posible. Eso es un poco por donde va toda la negociación". En el comunicado de la AFE también mostraron la misma opinión con respecto a un partido clasificatorio para el Mundial femenino ante Ucrania a jugarse en Turquía.

image

Cabe destacar que desde suelo qatarí suspendieron las competencias a raíz de los ataques y lo dejaron en claro por medio de un comunicado. "La Asociación de Fútbol de Qatar anuncia la posposición de todos los torneos, competiciones y partidos, con efecto a partir de hoy y hasta nuevo aviso. Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán a su debido tiempo a través de los canales oficiales de la Asociación". De esta manera, se puso en duda la realización del partido entre la Selección Argentina y la española pactado para el 27 de marzo.

Las posibles sedes para sustituir a Qatar

A raíz del conflicto en Medio Oriente se comenzó a buscar nuevos destinos para que la competencia se traslade y pueda disputarse el próximo 27 de marzo como se encuentra pactada desde hace varios meses. La CONMEBOL y la UEFA tendrán que reunirse nuevamente para determinar cuál será la sede en medio de los ataques mientras las competencias en Qatar sigan suspendidas.

El Hard Rock Stadium de Miami, el MetLife Stadium de Nueva Yersey, Wembley Stadium de Londres, Estadio Olímpico de Roma y Santiago Bernabéu de Madrid aparecieron como posibilidad. Claro que, este último es muy probable que sea descartado para que haya neutralidad.

1760304367368-finalissima (1) Las posibles sedes para la Finalissima entre Argentina y España.

Por otro lado, se conoció que España pretende que la competencia se quede en Europa para que sus jugadores no tengan que afrontan un gran viaje. Algo que no impactará tanto en la delegación de la Argentina, debido a que la mayoría de los convocados se encuentran en el mismo continente. Salvo dos o tres nombres que partirán desde Sudamérica en caso de que Lionel Scaloni confirme algunos de los rumores que circulan sobre la convocatoria.