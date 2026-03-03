Un jugador de la Selección argentina de handball en Kuwait reveló cómo vive en medio de los bombardeos en Medio Oriente

Lucas Moscariello llegó hace apenas un mes a Kuwait como un paso más en su carrera deportiva donde reemplazaría por algunos meses a jugador lesionado. Todo parecía una nueva aventura de conocer una cultura más y obtener ganancias, sin embargo la tensión escaló en Medio Oriente y se convirtió en una pesadilla.

En diálogo con radio La Red, el jugador de la Selección argentina de Handball contó detalles de cómo es su vida y dejó en claro su preocupación por la situación que le toca atravesar. "Vine hace un mes. Vine a suplantar a un jugador que se lesionó y tengo contrato hasta mayo pero estoy viendo si encuentro la manera de irme a la mierda de acá . Terrible", dijo aunque intentando hacerlo con una sonrisa.

Por otra parte contó cómo viven la situación quienes habitan desde hace tiempo esa zona y la diferencia de su reaccionar ante las alertas de posibles ataques: "Todos acá están tranquilo, hacen un poco de vida normal y yo escucho la sirena y me agarra una desesperación . Pero hay que aguantar".

"Desde el consulado mandaron una posibilidad de ir para Dammam, Arabia Saudita en auto pero hay 400 kilómetros y no es seguro tampoco", dijo afirmando que no evaluó la posibilidad de hacer ese recorrido.

La tensión en Medio Oriente escala día a día y no discrimina con bombardeos que se desatan sin previo aviso, afectando a cualquier persona desde un ciudadano de a pie hasta una mega estrella del fútbol. En las últimas horas Irán bombardeó con dos drones que impactaron en la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, país donde atraviesa su carrera deportiva Cristiano Ronaldo.

En medio del conflicto que preocupa a un sinfín de ciudadanos, el portugués que viste la camiseta del Al-Nassr tomó una decisión contundente: escapó del país junto a su familia en un avión privado para estar más seguro. Según lo trascendido el futbolista tomó un vuelo con destino a Madrid, la ciudad que habitó en un período de nueve años en los cuales vistió la camiseta del Real Madrid. Lejos de ser por motivos futbolísticos, escapó de un conflicto bélico.

La decisión habría sido tomada luego del ataque al edificio gubernamental que estaría ubicado en las cercanías al domicilio en el que reside en dicho país.

Río Ferdinand, exjugador y ahora entrenador, también tiene que sufrir los bombardeos sin poder escapar de Dubai, En su podcast contó cómo es convivir con los ataques: "Da miedo oír misiles, aviones y cazas... y oír grandes bombas. Se trata de explicar a tus hijos lo que está pasando y ayudarlos a superar este momento, lo cual es importante, especialmente como padre de familia. Quieres intentar mantener la calma".