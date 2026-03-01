Finalissima en duda: Qatar suspendió su actividad deportiva y el partido no se jugaría

La medida, adoptada en el marco de la tensión regional en Medio Oriente, impacta directamente en la logística del evento.

Qatar suspendió su actividad deportiva y el partido de la Finalissima no se jugaría

La suspensión indefinida de todas las actividades deportivas en Qatar modificó por completo el escenario de la Finalissima que debían disputar la Selección argentina y España el próximo 27 de marzo.

Con esta decisión, el encuentro, que estaba previsto en territorio qatarí, no podría jugarse en la fecha estipulada al menos por ahora, a la espera de definiciones oficiales.

La medida, adoptada en el marco de la tensión regional en Medio Oriente , impacta directamente en la logística del evento impulsado por la UEFA y la Conmebol.

Aunque todavía no se comunicó una postergación formal, la cancelación de la actividad deportiva en el país deja sin sede disponible al partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gattiluc/status/2028112764980305925&partner=&hide_thread=false Por ahora, está suspendido el amistoso entre la Selección Argentina y su par de Qatar programado para el 31/03. — Lucas Gatti (@gattiluc) March 1, 2026

Las opciones para que se juega la Finalissima

Ante este escenario, comienzan a evaluarse alternativas. Una posibilidad es trasladar la Finalissima a Europa, considerando que España es uno de los protagonistas y que la infraestructura permitiría una reorganización rápida.

Otra opción es buscar un país neutral que pueda garantizar seguridad y condiciones operativas inmediatas, aunque el margen de tiempo es ajustado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nahuelzn/status/2028113002361229725&partner=&hide_thread=false Qatar anuncia la suspensión del fútbol en su país hasta nuevo aviso.



Esto NO incluye oficialmente la finalissima, aunque obviamente todo esté atado a como continúe la región en los próximos días. pic.twitter.com/Upqevjs6ZX — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) March 1, 2026

Desde lo deportivo, ambos seleccionados mantienen sus planes sujetos a las decisiones organizativas. La incertidumbre no solo afecta la sede, sino también la fecha del encuentro, que podría reprogramarse si no se logra asegurar un escenario viable en los próximos días.

Por el momento, la pelota está en el campo de las autoridades. Con Qatar fuera del mapa por tiempo indefinido, la Finalissima quedó en suspenso y su realización el 27 de marzo parece, al menos hoy, altamente improbable.

Mundial 2026: ¿quién ocuparía el lugar de Irán si queda fuera?

En medio de la escalada militar tras los bombardeos cruzados entre Irán, Israel y Estados Unidos, y en un contexto de máxima tensión diplomática internacional, comenzó a instalarse la posibilidad de que la Selección de fútbol de Irán no participe del Mundial 2026.

Aunque no existe una confirmación oficial, el escenario geopolítico actual abre un interrogante reglamentario inmediato: ¿quién ocuparía su lugar en caso de exclusión?

Según la normativa de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ante la baja de un seleccionado ya clasificado, el cupo no queda vacante sino que debe reasignarse al mejor equipo asiático ubicado en el ranking que no haya conseguido la clasificación directa.

Seleccion Iran Mundial 2026

Bajo ese criterio, la principal candidata sería la Selección de fútbol de Irak, siempre que encabece la lista de los no clasificados.

Sin embargo, la situación no es tan sencilla: Irak está en el repechaje internacional rumbo al Mundial, lo que introduce una variable clave en la definición.

Si la eventual exclusión de Irán se confirma antes de que finalice ese proceso, la AFC podría otorgarle directamente la plaza por ranking, pero si la decisión llega más adelante, el escenario se vuelve más complejo.

En ese caso, la FIFA podría optar por una solución deportiva en lugar de administrativa.

Sorteo Mundial 2026 previa (1) Anticipación y felxibilidad son algunas de las estrategias para conseguir un pasaje más económico para viajar al Mundial 2026.

Una alternativa sería que el cupo vacante se defina entre equipos del repechaje intercontinental, incluso organizando un partido adicional entre los perdedores de esa instancia para determinar al reemplazante.

Por ahora todo se mantiene en el terreno de la especulación, pero el conflicto en Medio Oriente ya trasciende lo político y amenaza con impactar en el calendario futbolístico global.

Si finalmente Irán no puede participar, la definición de su reemplazo dependerá del momento y del criterio que adopten las autoridades del fútbol mundial.