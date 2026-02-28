De El 30 a Liniers: Luana, la defensora de 14 años que se anima a soñar en grande

La joven cipoleña deja la ciudad para vestir los colores de Vélez. A días de su partida, la adolescente y su familia juntan fondos para su nuevo hogar.

En la casa ya se habla de fechas, de pasajes, de lo que falta comprar. El 7 está marcado. Ese día Luana Lagos va a dejar Cipolletti para irse a Buenos Aires y sumarse a Vélez Sarsfield . Dejará a sus compañeras de Black River , a su familia y su barrio, El 30 , donde todo empezó.

Luana tiene 14 años y una mezcla difícil de explicar, felicidad, miedo y una ilusión que le brilla en los ojos. Antes de Buenos Aires, antes de vestir los colores del Fortín, hubo potrero: “ Jugaba con mi hermano y con los amigos de él , a veces con mis primos también ahí en El 30”, dijo Luana a LM.

Arrancó a los cinco años en el barrio, se sumó a la Escuelita Luz y nunca más soltó la pelota. “Estoy jugando en Black River, pero yo jugaba en la Escuelita Luz. Arranqué a los cinco años, ahora tengo 14 . Jugué siempre desde chiquitita, o sea, nunca vi otro deporte y nunca me vi haciendo otro deporte”, repasó.

Durante siete años jugó únicamente con varones algo que curtió su forma de jugar y su carácter dentro del campo de juego. “Con los varones jugué desde los 5 hasta los 12”, detalló.

Ahí aprendió a raspar a gritar más fuerte y a no achicarse nunca. “Primero empecé a jugar de tres, después de ocho, fui de dos y cinco también. Ahora estoy jugando de dos. Me gusta acomodar el equipo, soy de gritar bastante”, comentó la defensora.

Zurda, firme y con carácter, hizo que la atención de los profes esté sobre ella. En la prueba en noviembre en Neuquén vieron esas cualidades y la movieron por otros puestos de la defensa. “Sí, en la prueba me probaron de tres porque yo soy zurda. Estuve cómoda, cuando era chiquita jugaba con los varones y siempre de 3”, explicó.

La prueba en Vélez que cambió el año

El camino a Vélez fue rápido y sorpresivo, una publicación llegó al celular de su mamá y una decisión que parecía pequeña terminó siendo algo gigante. “En este momento estoy nerviosa, fue mi primera prueba y la primera vez que viajé tan lejos. Mi mamá me inscribió y fue una prueba en Neuquén el 15 de noviembre, se la mandó una chica y mi mamá me inscribió ahí”, detalló.

Después llegó el llamado que no se olvida y que marcó un capítulo en su carrera. “En diciembre me dijeron que sí y viajé en febrero. Estuvo muy bueno, es todo diferente, cambia un montón, fui con un grupito de amigas que también quedaron. De acá de Cipo soy yo nomás, las demás de Roca, de Zapala”, contó.

La semana en Liniers la marcó

Luego de los entrenamientos en Neuquén Luana tuvo que ir al predio de Vélez para atravesar una semana de prácticas. “Fuimos una semana entera acompañada por nuestros padres, ahí conocí un montón de chicas de otros lugares. Las canchas eran enormes, hermosas. Ahora vuelvo, la semana que viene, me voy a fichar porque yo ya quedé”, dijo con felicidad.

El miedo también es parte del sueño más allá de la emoción por llegar a uno de los equipos grandes del país. “Más que nada miedo y nervios porque nunca estuve tanto tiempo lejos de mi familia. Ellos me dicen que disfrute, que tengo mi futuro por delante”, aseguró.

La primera semana la acompañará su papá, después de quedará con sus compañeras y afrontará la rutina sin sus afectos de todos los días. “También estuve charlando con mi familia, me dijeron que me iban a ir a ver y esta primera semana que voy a ir para allá, mi papá me va a acompañar. Acá dejo a mi hermanito, el más chiquito, tiene cinco. Él me sigue un montón y también a mi primita que recién tiene 1”, afirmó con cierta congoja.

Capitana en Río Negro, soñadora en Buenos Aires

Antes de este salto, Luana ya había vivido algo que la marcó, representar a su provincia y ser campeona. “El año pasado jugué con la selección de Río Negro EPADE y Araucanía, ahí viajamos a La Pampa. Fueron mis primeros EPADE, fui capitana y salimos campeonas. Obvio quiero seguir estando en la selección”, aseguró.

Ser capitana a los 14 no es casualidad. Es carácter. Es personalidad y liderazgo. Mientras hace su camino también mira el camino de otras cipoleñas que hoy están en el fútbol grande como Renata Camadro y Yuliana Sanabria. “A las chicas las conozco en persona, pero no me hablo con ellas. Son un ejemplo, también jugaron en EPADE y Araucanía”, reconoció.

Mientras tanto, la familia empuja desde atrás porque en su nuevo hogar hay que armarlo desde cero. “Mi mamá hizo una rifa, hay un torneo relámpago el domingo y también hicimos una venta de empanadas. Es para juntar dinero porque el departamento no tiene nada, solamente la cocina”, afirmó.

El torneo relámpago a beneficio en las canchas de Lalo, allí habrá cantina y la inscripción tendrá un valor de 250 pesos por jugador. Por otra parte la rifa tendrá vigencia hasta que se acaben los números, esta tiene un valor de 10.000 pesos con diversos premios. Por cualquiera de las dos actividades, los interesados deberán comunicarse con Yessica, la mamá de Luana.

Una frase que vale más que mil discursos

Antes de partir a su nuevo club, deja un mensaje simple, pero enorme a todas las chicas que quieren jugar al fútbol. “Que sigan sus sueños, que elijan el deporte que más les gusta, que no se echen para atrás”, concluyó.

El 7, cuando la valija se cierre, Cipolletti se quedará con un poco de nostalgia y mucho orgullo. Se irá una niña que empezó jugando con su hermano en El 30 y arribará a Liniers una defensora zurda, aguerrida, con presencia y valiente.