Mundial 2026, dato clave: cómo le fue a la Selección Argentina cada vez que pisó EEUU por un torneo oficial

A lo largo de tres décadas, la Selección Argentina intervino en tres torneos oficiales en suelo estadounidense . De cara al Mundial 2026 , te contamos cómo le fue cada vez que pisó EEUU .

De acuerdo al calendario que dio a conocer la FIFA, la Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 ante el combinado nacional de Argelia el martes 16 de junio, en el Arrowhead Stadium de Kansas. Los dos siguientes cotejos los disputará en el AT&T Stadium de Dallas -Arlington-: vs. Austria -el lunes 22 de junio- y Jordania -el sábado 27 de junio-. ¿Cómo le fue a la Selección Argentina cada vez que pisó EEUU por un torneo oficial?

Más allá de que la Selección Argentina -que integrará el Grupo J en la Copa del Mundo 2026- disputará sus primeros tres partidos en suelo estadounidense , lo cierto es que, si finaliza en el primer puesto del Grupo J, en 16 avos de final no saldrá de este país , puesto que jugaría en el Hard Rock Stadium de Miami, a casi 2.000 km de distancia de Arlington.

En Estados Unidos , por competiciones oficiales, la Selección Argentina obtuvo 12 victorias, igualó en dos ocasiones y perdió en dos oportunidades. La Albiceleste -a lo largo de tres décadas- disputó en USA la Copa del Mundo 1994 y las Copas América 2016 y 2024.

La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 ante el combinado nacional de Argelia, el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

La historia, en estricto orden cronológico, indica que la Selección Argentina -con Diego Maradona como capitán- afrontó la Copa del Mundo 1994 con dos victorias iniciales: 4 a 0 vs. Grecia y 2-1 ante Nigeria (ambos en Boston). Luego, con la exclusión de Maradona a raíz de un control positivo de dopaje, cayó 0-2 ante Bulgaria -en el Cotton Bowl de Dallas- en la fase de grupos y quedó eliminado ante Rumania (2-3), por los octavos de final, encuentro eliminatorio que se disputó en el Rose Bowl de Los Ángeles.

Casi dos décadas más tarde, ya con Lionel Messi como emblema de la Selección Argentina, la Albiceleste tuvo un comienzo arrasador en la Copa América Centenario 2016: por el Grupo D, derrotó 2-1 a Chile (en Santa Clara); 5-0 a Panamá (Chicago) y 3-0 a Bolivia (Seattle). En cuartos de final, goleó 4-1 a Venezuela (Foxborough) y en semifinales 4-0 al local (Houston). En una jornada tristemente recordada por todos los hinchas argentinos, en la final llevada a cabo en el MetLife Stadium de East Rutherford igualó sin goles ante Chile y luego cayó por penales 2-4.

Sin embargo, y con Lionel Scaloni al mando del equipo, en 2024 la Selección Argentina obtuvo en suelo estadounidense su segunda Copa América consecutiva: por el Grupo A, venció a Canadá (2-0, en Atlanta); Chile (1-0, nuevamente se enfrentaron en el MetLife) y Perú (2-0, en Miami). En cuartos de final, superó a Ecuador por penales (Houston); en semis volvió a derrotar a Canadá (2-0 en el MetLife) y en la finalísima a Colombia por 1 a 0, que se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami.

seleccion copa america 2024 La Albiceleste -a lo largo de tres décadas- disputó en USA la Copa del Mundo 1994 y las Copas América 2016 y 2024.

Sin la presencia de la Mayor, la Selección Argentina perdió otra final en Estados Unidos

En los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, la Selección Argentina Sub-23 -al mando de Daniel Passarella- realizó una gran campaña en el torneo olímpico de fútbol: lideró el Grupo A; en cuartos de final goleó a España (4-0) y en semis derrotó a Portugal (2-0). Sin embargo, no pudo colgarse la medalla de oro en el pecho: en la final cayó ante Nigeria (2-3).

En tanto, la Selección Argentina no se clasificó al torneo olímpico de fútbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, cita que coronó a Francia.