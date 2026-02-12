Gran noticia para Scaloni: Julián Álvarez volvió al gol en la paliza al Barcelona

El delantero argentino marcó el cuarto gol en la goleada del Atlético de Madrid y cortó una larga sequía.

Julián Álvarez le saco una sonrisa tanto a Lionel Scaloni como a Diego Simeone, al marcar el cuarto gol en la semifinal de ida de la Copa del Rey ante Barcelona, en lo que fue goleada 4-0 del Atlético de Madrid , que tuvo un primer tiempo arrollador. La Araña cortó una sequía de once partidos sin poder marcar.

El ex River venía siendo ampliamente cuestionado por los hinchas españoles por su rendimiento en los últimos partidos, además de que el Cholo había decidido dejarlo en el banco en algunos encuentros y sustituirlo en el entretiempo en otros. Esto también preocupaba a los argentinos, ya que Álvarez es una de las piezas fundamentales de la selección, que este año tiene la Finalissima y la Copa del Mundo.

Pero en esta jornada de la Copa del Rey, el centro delantero despejó todas las dudas marcando un golazo , que sentenció la paliza del Atlético de Madrid sobre el Barcelona en la ida de las semifinales.

JULIÁN ÁLVAREZ rompe su sequía de 11 partidos sin convertir con este GOLAZO al Barcelona en la SEMIFINAL de ida de la Copa del Rey.

Cómo fue la goleada del Atlético de Madrid sobre Barcelona

En el Wanda Metropolitano, jugaron la ida de la semifinal de la Copa del Rey el local, Atlético de Madrid contra el Barcelona. El equipo de Simeone venía de eliminar al Betis y los Culé de hacer lo suyo ante el Albacete.

El partido inició complicado para el Barcelona, que llegaba con las lesiones de Rapinha y Rashford, y a los siete minutos del primer tiempo sufrió un blooper de su arquero Joan García que terminó en el primer tanto de los locales.

JOAN GARCIA OWN GOAL VS ATLETICO MADRID

El Atlético de Madrid, que además de Álvarez, contó con los argentinos Giuliano Simeone, Juan Musso y Nahuel Molina desde el arranque, y el ingreso de Thiago Almada en la segunda parte, aprovechó el envión y dominó toda la primera mitad.

Dejándole la posesión de balón al Barcelona y contratacando rápidamente, llegó el segundo gol en los pies de Antoine Griezmann y el tercero, de Ademola Lookman, con una gran asistencia de la Araña.

GOAL DE ATLÉTICO !!!



Ademola Lookman 33’

Julián Alvarez

Atlético Madrid 3x0 Barcelona

#CopaDelRey

pic.twitter.com/p79os4PCT8 — Balo Tade Ruben (@Rubenbalo01) February 12, 2026

El gol de Álvarez llegó al final de la primera mitad, logrando un 4-0 histórico en la primera parte. El Barcelona no sufría esta cantidad de goles en una mitad desde el 8-2 contra el Bayern Munich en 2020. Para completar un partido para el olvido, los dirigidos por Hansi Flick sufrieron la expulsión de Eric García, que no estará en la revancha el 3 de marzo.

El presidente del Atlético de Madrid habló sobre Julián Álvarez

Enrique Cerezo, histórico dirigente de la institución española, se refirió a los rumores de salida de Julián Álvarez, quien tiene contrato con el club hasta 2030: "Ya sabéis vosotros que los jugadores juegan donde quieren jugar y este quiere jugar en el Atlético de Madrid". Hubo especulaciones de una posible salida del delantero al Barcelona o Chelsea, aunque todavía nada concreto.

Enrique Cerezo habla sobre Julián Álvarez antes del partido ante el Barça

"¿Usted cree que va a jugar muchas temporadas en el Atlético? Yo creo que sí"

"Los jugadores quieren donde quieren jugar, y este quiere jugar en el Atlético"



"¿Usted cree que va a jugar muchas temporadas en el Atlético? Yo creo que sí"

"Los jugadores quieren donde quieren jugar, y este quiere jugar en el Atlético"



@JASIRVENT pic.twitter.com/0tJ3UdqZpS — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 12, 2026

Además, le metió presión al Cholo Simeone por la falta de títulos: "Tenemos que ganar algo. La Copa puede ser una buena solución, pero la Liga, aunque ya está lejos, también podemos hacer un buen papel y en la Champions todavía quedan jugar partidos importantes para estar en octavos".