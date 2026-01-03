Julián Álvarez y Emilia Ferrero anunciaron la llegada de su primer hijo: la foto

La Araña se convirtió en padre el 2 de enero y enternecieron las redes junto a su pareja con el posteo del anuncio.

Julián Álvarez anunció el nacimiento de su primer hijo, Amadeo, con una foto íntima junto a Emilia Ferrero . En el mismo posteo dejaron el dato clave: el bebé nació el 2 de enero de 2026 .

La imagen fue con un encuadre corto y familiar, sin exposición innecesaria. El foco no estuvo en el rostro, sino en la mano del recién nacido y en un gesto armado con los dedos, asociado al apodo y a la celebración característica de Julián: la araña . La publicación superó los 100 mil “me gusta” y más de 3.000 comentarios en su primera hora con con la simple leyenda “Amadeo”.

El posteo también disparó una cadena inmediata de felicitaciones. Compañeros de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid aparecieron en los comentarios con saludos , además de mensajes institucionales que se sumaron a la bienvenida.

Entre los primeros en saludar a la pareja estuvo Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, quien escribió: “Felicitaciones para los dos y muchas bendiciones para ese hermoso bebé. Bienvenido, Amadeo”. También llegaron mensajes de compañeros del Atlético de Madrid y de la Selección Argentina, como Nahuel Molina y Giuliano Simeone. “Felicitacionessss a los dos!!! Vamos Amadeo!”, publicó el hijo del Cholo.

720 (1)

La cuenta oficial de River también se sumó a los saludos con un mensaje cargado de identidad: “Bienvenido Amadeo, un riverplatense más”. El nombre había sido anunciado por Álvarez el pasado 27 de septiembre, en homenaje a dos ídolos históricos del club de Núñez: Amadeo Carrizo y Ángel Amadeo Labruna.

El nacimiento se produjo este viernes 2 de enero en un hospital de España. Con autorización del Atlético de Madrid, Julián Álvarez estuvo presente durante el parto y luego regresó a la concentración del equipo. En el club valoraron el gesto y su rápida reincorporación, y todo indica que Diego Simeone lo tendrá en cuenta para el próximo compromiso.

El jugador de la Selección Argentina que cambia de equipo

Racing le acercó una oferta al argentino Valentín Carboni, cuyo pase pertenece al Inter de Italia, pero que se encuentra a préstamo en el Genoa y el futbolista podría ser uno de los refuerzos del equipo de Avellaneda en el mercado de pases del verano.

La operación se dio entre Diego Milito, presidente de Racing, y Javier Zanetti, vicepresidente del Inter, quienes jugaron juntos en el club italiano y la Selección argentina.

El delantero de 20 años, dueño de mucha velocidad y una gran gambeta, le habría dado el visto bueno a la propuesta y podría realizar su debut en el fútbol argentino, tras haberse formado en Italia.

Carboni se encuentra en el Genoa de Italia y, aunque su préstamo no se vencerá hasta mediados de este año, la falta de continuidad podría llevar al Inter a tomar la decisión de cortar la cesión y prestarlo nuevamente, esta vez a Racing.

En caso de llegar a un acuerdo, se trataría de un préstamo por seis meses sin opción de compra y la corta duración del mismo es debido a la organización de las temporadas del fútbol europeo que, a diferencia de Sudamérica, comienzan a mitad de año. Así, el Inter se aseguraría que el prometedor delantero comience la próxima temporada con la camiseta “Neroazzurra”.

Carboni.jpg Los jugadores de la Selección Argentina

El argentino es uno de los juveniles argentinos con mayor proyección de la actualidad y, a pesar de haber nacido en nuestro país, la crianza de Carboni fue en Italia, por lo que tuvo un paso por la Selección italiana sub 17, hasta que eligió a de Argentina

Carboni jugó dos encuentros con selecciones menores argentinas hasta que llegó su debut en la Primera del Inter, en octubre de 2022. Durante aquella temporada sumó algunos pocos minutos en el conjunto de Milán y fue parte del Mundial Sub 20, en el que el equipo que dirigía Javier Mascherano fue eliminado en octavos de final.

Para la temporada siguiente se fue a préstamo al Monza, donde alternó titularidades con suplencias y pudo culminar el año en la mitad de la tabla, aunque no se destacó, ya que solo marcó dos goles y tuvo cuatro asistencias en 32 partidos.

De todas formas, en 2024 debutó con la Selección argentina y fue campeón de la Copa América, jugando algunos minutos en el triunfo por 2-0 ante Perú, en la fase de grupos.

La temporada pasada fue la más traumática de su carrera, ya que, tras ser sido cedido al Olympique de Marsella, el juvenil disputó apenas cuatro partidos y sufrió la rotura de los ligamentos cruzados en una de sus rodillas, por lo que pasó ocho meses sin jugar, tras lo cual pudo volver para el Mundial de Clubes, sumando minutos en tres partidos y con un gol, ante el Urawa Reds de Japón.

En la temporada actual se fue a préstamo, esta vez en el Genoa, donde no se pudo destacar, solo fue titular en tres oportunidades, no contó con oportunidades y solo pudo convertir un tanto, por la Copa italiana.

Con predisposición para volver al país y vestir la camiseta de Racing, la llegada de Carboni podría concretarse en las próximas horas, en el que sería su cuarto préstamo con apenas 20 años.