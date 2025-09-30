Lo quiere si o si: un gigante de Europa desembolsaría 200 millones de euros para quedarse con Julián Álvarez

Un club de la elite quiere comprar al futbolista y reforzar el ataque con un campeón del mundo. Cómo serían las negociaciones.

Julián Álvarez es la bandera de este Atlético de Madrid a pesar de que algunas decisiones del Cholo Simeone hagan que se generen rumores sobre la importancia en la institución debido a su rendimiento deportivo. Lo dejó expuesto en la goleada 5-2 en el clásico ante el Real Madrid, donde se despachó con dos goles, lo que despertó mayor interés de otros clubes por él.

Manchester City no lo tuvo en cuenta para el plantel y lo vendió al elenco madrileño, llegando como una figura a cambio 95 millones de euros. Con lo demostrado en la actualidad, varios equipos reconocidos a nivel mundial quieren quedarse con el jugador, pero hay uno que en el próximo mercado de pases irá de cabeza en búsqueda del jugador para reforzar el ataque y mejorar la jerarquía que ya tiene en el plantel.

Según trascendió, el Barcelona de Hansi Flick, que tiene en sus filas a Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Pedri, entre otras figuras internacionales, hará un intento para concretar cambiar de institución en el fútbol español. Sin embargo será una operación complicada debido a que el club está dispuesto a pagar 200 millones de euros mientras que la cláusula de recisión de su contrato es de 500 millones de mencionada moneda.

Julián Álvare

Fernando Hidalgo, representante del jugador se expresó sobre la posibilidad: “Veremos cómo es la negociación. El fútbol es muy cambiante. Se tendrán que comunicar con el club, que evaluará la situación, y ahí será una negociación entre las tres partes”.

Goleada del Atlético de Madrid al Real Madrid con dos tantos de Julián Álvarez

El Atlético de Madrid derrotó 5-2 al Real Madrid en el enfrentamiento por la séptima fecha de La Liga.A pesar del triunfo, el “colchonero” se quedó con el cuarto puesto de la tabla de posiciones, mientras que el merengue” sostuvo la punta del campeonato español.

Los cinco tantos del Atleti fueron realizados por Robin Le Normand, Alexander Sørloth, Julián Álvarez (doblete) y Antoine Griezmann. Los dos goles de los Blancos llegaron de la mano de Kylian Mbappé y Arda Güler.

Durante el transcurso del primer tiempo, el Atlético realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo, que genró diversas oportunidades claras de gol.A los 14 minutos, el español Robin Le Normand abrió el marcador con un cabezazo preciso dentro del área chica.

Sin embargo, el Real Madrid cambió su actitud y revirtió su situación. Kylian Mbappé y Arda Güler concretaron el 2-1 en el tanteador.Pero, a los 45+3, el mediocampista Koke realizó el pase preciso que terminó en la definición aérea del centro delantero noruego Alexander Sørloth. Con este gol, el Atlético de Madrid cerró el resultado del primer tiempo con una sorpresiva igualdad de 2-2.

Julián se desmarcó en el complemento

En el complemento del encuentro, el equipo comandado por el director técnico Diego Simeone aprovechó la desconcentración de su contrincante y selló un sólido e histórico triunfo, que hacía 75 años que no sucedía.A los 6 minutos, Julián Álvarez adelantó 3-2 a su equipo desde los doce pasos.

Además, a los 18 minutos, convirtió un sorprendente gol desde un tiro libre y concretó su segundo tanto en el encuentro. De esta manera, el Atleti se adelantó 4-2 en el Metropolitano. En el minuto 45+3, el Atlético de Madrid estiró su ventaja a 5-2 y cerró un impactante triunfo.

El extremo izquierdo español Álex Baena realizó el pase que terminó en la definición precisa del francés Antoine Griezmann.Por otro lado, el Getafe C.F igualó 1-1 con el Levante U.D y el RCD Mallorca venció 1-0 al Alavés.