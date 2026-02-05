Atlético de Madrid en semis de Copa del Rey: la sorpresiva ausencia de Julián Álvarez y los goles argentinos

El equipo español goleo a Betis para meterse entre los mejores cuatro del torneo con dos tantos de futbolistas de la selección argentina.

Atlético de Madrid avanzó a las semifinales de la Copa del Rey.

Atlético de Madrid avanzó a las semifinales de la Copa del Rey tras aplastar por 5-0 al Betis de visitante con gran aporte argentino. Giuliano Simeone y Thiago Almada marcaron en la goleada del Colchonero, mientras que Julián Álvarez fue sorpresivamente al banco de suplentes y no ingresó en el encuentro.

La presencia argentina en el once titular fue con Simeone y Juan Musso desde el arranque , mientras que Almada y Nahuel Molina ingresaron en el complemente. Álvarez y Nicolás González no vieron minutos en el partido.

Giuliano, hijo del entrenador Diego Cholo Simeone, marcó el 2-0 a los 30 minutos de partido, en una primera parte en la que el Atlético fue una aplanadora (cerró el primer tiempo 3-0). Por su parte, Almada marcó el quinto gol a los 83 minutos , cerrando la goleada y la clasificación.

El Colchonero se sumó al Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Sociedad entre los cuatro mejores del torneo, en la copa española. Este resultado supone una sonrisa para el conjunto de Simeone, que no viene teniendo una gran temporada, en la que marcha tercero en la Liga a 10 puntos del Barcelona y clasificándose en el 14º lugar a los playoffs de la Champions League.

La razón de la ausencia de Julián Álvarez

Una de las cosas que más llamó la atención fue la ausencia de Julián Álvarez en el once titular ante Betis. El argentino ya había sido suplente el último fin de semana ante Levante por la Liga, pensando en el descanso para este encuentro de Copa del Rey, aunque tuvo que ingresar en el primero tiempo por la lesión del noruego Alexander Sorloth.

En este caso, el delantero argentino había sido titular en las prácticas previas y se asomaba como titular, pero tuvo que ser retirado de la alineación a último momento por un malestar estomacal. Fue reemplazado por Antoine Griezmann y la Araña terminó yendo al banco a pesar de su estado de salud.

Cabe recordar que el ex River no atraviesa su mejor momento, ya que viene con una sequía de goles desde hace más de diez encuentros, algo que no es normal en su carrera. Su último festejo fue hace casi dos meses, el 9 de diciembre de 2025 ante el PSV Eindhoven.

En este lapso ha recibido críticas por los más de 75 millones que gastó el Atlético de Madrid, aunque los fanáticos del argentino justifican que el equipo no es cómo para él, incluso con rumores de traspaso al Barcelona en el medio.

Fecha para las semifinales de la Copa del Rey

Los encuentros de semifinales de la Copa del Rey tienen las siguientes fechas: el 10 y 11 de febrero se jugarán las semis de ida, mientras que el 4 y 5 de marzo se disputarán los partidos de vuelta.

Mañana será el sorteo que definirá que equipos se enfrentarán -ya que el torneo no tiene un cuadro previsto desde la primer instancia- y en que orden del calendario se darán las semifinales. Recordemos que, además del Atlético de Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Sociedad son los otros clasificados.