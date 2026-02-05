La AFA confirmó donde concentrará la Selección durante el Mundial

La Asociación del Fútbol Argentino informó a través de su página web cuál fue la ciudad escogida para que se hospede la Argentina durante la cita mundialista.

La Selección Argentina continúa con los trabajos preparativos para el Mundial 2026 y en las últimas horas la AFA definió un tema clave para afrontar la defensa del título en la cita que organizarán en conjunto México, Canadá y Estados Unidos: concentrará en la ciudad de Kansas.

“De cara a la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026, la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni tendrá como base durante gran parte de la competencia a la ciudad de Kansas”, confirmó la AFA en su sitio web.

La delegación que inspeccionó la sede estuvo encabezada por el preparador físico principal Luis Martín, en compañía del PF alterno Juan Tamonte junto con los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas. “Luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la delegación”, explicaron desde AFA.

image

La Albiceleste comenzará la defensa del título obtenido en Qatar el martes 16 de junio en el Kansas City Stadium contra Argelia a las 22 horas de Argentina. Luego deberá trasladarse casi 900 kilómetros para disputar los otros dos partidos del Grupo J en el Dallas Stadium contra Austria (lunes 22 de junio a las 14hs) y Jordania (sábado 27 de junio a las 23hs).

Lo que se sabe del lugar en el que concentrará la Selección Argentina

Si bien no se conoce ni el centro del entrenamiento ni el hotel donde se hospedará el plantel de la Selección Argentina, TyC Sports había detallado semanas atrás que la primera opción era utilizar el predio de Sporting Kansas City de la MLS para llevar a cabo las prácticas y estaba como segunda alternativa el Kansas City Current, donde se desarrolla el equipo de fútbol femenino que juega la National Women’s Soccer League.

También explicaron que la opción de Kansas estaba por delante de Dallas porque era “menos habitada, posee menos complicaciones en lo que respecta al tránsito y es menos calurosa”.

image

Ubicada en el medio oeste de Estados Unidos, cerca del centro geográfico del país, Kansas City ocupa una posición estratégica. La ciudad fue fundada oficialmente el 28 de marzo de 1853. El clima local se caracteriza por situarse en la zona de transición entre el subtropical húmedo y el continental húmedo, con veranos calurosos y húmedos debido a la influencia del aire del golfo de México, según detalló la AFA. El área Metropolitana de Kansas City constituye la economía más relevante y de mayor peso en su región, históricamente solo comparable a las de Chicago y Cincinnati.

Más allá de que todavía la FIFA no dio a conocer las fechas de presentación de las listas y las planificaciones de desembarco en las sedes, se especula con que Scaloni y compañía podrían iniciar la excursión en tierras norteamericanas el lunes 1 de junio. Desde esa fecha hasta el debut, existe la posibilidad de disputar dos amistosos según establece el máximo organismo del fútbol mundial, pero todavía no se confirmaron los rivales.

De todos modos, primero Argentina tendrá una esperada cita previa en Qatar: disputará la Finalíssima ante España el viernes 27 de marzo y tres días más tarde jugará un amistoso contra el país anfitrión.