Scaloni perdió a un jugador importante de la selección para la Finalíssima

Se lesionó uno de los futbolistas que conforma el elenco estable del conjunto nacional y estará dos meses afuera.

Este martes, Lionel Scaloni recibió una mala noticia de cara al próximo compromiso de la selección argentina, que el 27 de marzo enfrentará a España en Qatar por la Finalíssima . Giovani Lo Celso , uno de sus jugadores preferidos en las convocatorias, sufrió una lesión muscular y encendió las alarmas.

El zurdo fue desafectado por Real Betis , que confirmó que padece una lesión miotendinosa proximal de grado moderado en el recto anterior del muslo derecho , por lo que en España estiman una recuperación cercana a los dos meses.

Según informó el club andaluz, la lesión se produjo a raíz de una acción fortuita en el partido ante PAOK, disputado el pasado 22 de enero, encuentro en el que Lo Celso apenas pudo permanecer cinco minutos en cancha antes de salir reemplazado.

Lo Celso 2.jpg

Desde Betis aclararon que no hay una fecha precisa para su regreso y que la evolución marcará los tiempos, aunque el panorama no resulta alentador.

Este escenario casi descarta presencia en la Finalissima que la “Albiceleste” disputará ante España el próximo 27 de marzo en Qatar. El partido se jugará apenas meses antes del inicio de la Copa del Mundo 2026 y representa una prueba clave para el ciclo de Lionel Scaloni.

Un jugador querido por el técnico pero con serios problemas físicos

La ausencia de Lo Celso no es un dato menor. El ex Rosario Central fue una pieza importante a lo largo del proceso de Scaloni, aunque su carrera con la Selección estuvo marcada por las lesiones.

De hecho, se perdió el Mundial de Qatar 2022 por un problema muscular, pero tuvo su revancha en la Copa América 2024, donde fue campeón, y volvió a ser citado con regularidad durante 2025, aunque sin continuidad plena.

Con Lo Celso prácticamente afuera, Scaloni deberá comenzar a evaluar alternativas en el mediocampo.

Mientras tanto, en Betis esperan que el volante pueda acortar los plazos y volver a estar disponible para la parte final de la temporada.

Lo Celso.jpg Gio Lo Celso

Otra buena temporada de su equipo

El club español está en el quinto lugar de su liga local, en puesto de clasificación a la Europa League y aun con chances de meterse en la Champions siguiente.

En la actual Europa League, el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini finalizó en el cuarto lugar de la fase regular sobre 36 equipos y se metió directamente en octavos de final.

Además de Lo Celso, en el Betis juegan el defensor Valentín Gómez y el delantero "Chimy" Ávila, que actualmente es buscado por Boca.

