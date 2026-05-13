Profundo pesar en la comunidad universitaria por el fallecimiento de una reconocida profesora

La UNCo está de duelo por la muerte de una querida docente de la carrera de Letras de la sede central en Neuquén. Además fue autora e investigadora, con reconocimiento a nivel internacional.

Desde la Universidad Nacional del Comahue ( UNCo ) comunicaron este miércoles el lamentable fallecimiento de la profesora Ángela Di Tullio , quien fuera titular de las cátedras de Gramática e Historia de la Lengua.

La docente fue un pilar fundamental dentro de la carrera de Letras que se dicta en la Facultad de Humanidades en la sede central de la universidad.

“Con inmensa tristeza, el Departamento de Letras comunica la inesperada noticia del fallecimiento de la Dra. Ángela Di Tullio, quien fue profesora titular de las cátedras de Gramática y Filología hispánica hasta el año 2011”, señalaron desde el Departamento de Letras de la UNCo.

Hicieron hincapié en su reconocida trayectoria académica y en el legado que dejó dentro de la Facultad de Humanidades. “Su destacada y prestigiosa trayectoria le ha valido el reconocimiento nacional e internacional dentro del campo de la lingüística y la literatura. Sus trabajos y publicaciones quedan como testimonios de su aporte al conocimiento”, agregaron.

Además, subrayaron la generosidad a la hora de compartir el conocimiento con sus estudiantes y “su compromiso con la educación pública de calidad”.

E indicaron: “Recordaremos siempre su pasión por el lenguaje y su actitud entusiasta e inspiradora para enseñar. Su paso por esta facultad ha dejado una estela de muestras de su valía como docente de grado y como investigadora. Seguramente, al leer esta lamentable noticia, todos podremos recordar con cariño anécdotas compartidas con ella”.

Desde el Departamento acompañan a sus hijos en su inmenso dolor.

También desde la Secretaría de Bienestar Universitario despidieron "con profundo pesar a la Profesora Ángela Di Tullio" y saludaron "con un abrazo enorme a su familia y amistades”.

Ángela Di Tullio- fallecimiento @fahu.uncoma.edu.ar

Quién era Ángela Di Tullio

Di Tullio tuvo una amplia trayectoria como docente, lingüista e investigadora. Recibió el Premio Konex 2006. Fue doctora en Letras (UBA), dictó cursos en maestrías en Lingüística en las universidades de Córdoba, Comahue y Buenos Aires, entre otras.

Además, fue profesora visitante en el Master Europeo de Lingüística en la Universidad de Nápoles, en Santiago de Compostela, en Lovaina, en Valparaíso, en Montevideo y en Friburgo.

Tal como reseña la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, fue autora del Manual de gramática del español(1997, 2005, 2010), Políticas lingüísticas e inmigración: el caso argentino (2003,2010), Gramática del español para maestros y profesores del Uruguay (en colaboración con Marisa Malcuori); ha escrito dos capítulos en la Historia crítica de la literatura argentina (2007, 2009), uno en la Encylopedia of Language of Linguistics (2006), y numerosos artículos publicados en libros y revistas de Argentina, Hispanoamérica, España, Italia y otros países de Europa. También editó libros y revistas dedicados a temas de gramática, como El español de la Argentina. Estudios gramaticales (EUDEBA, 2013), el número 1 de las revistas Rasal (Sociedad Argentina de Lingüística) y Traslaciones (Cátedra Unesco) y, en colaboración, El español rioplatense: lengua, literatura, expresiones culturales (Iberoamericana, 2011), Homenaje a Ofelia Kovacci (EUDEBA, 1999) y el número 29 de la revista Lingüística de Alfal (2013). Organizó y dictó conferencias en congresos internacionales y nacionales. Dirigió siete tesis de doctorado y a becarios del Conicet.

También recibió el Segundo Premio de Literatura de la Ciudad de Buenos Aires en el género ensayo (2007). Desde 2008 fue Miembro de la Academia Argentina de Letras y fue Presidente de la Sociedad Argentina de Lingüística.