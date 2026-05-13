Intensa búsqueda de una niña y una mujer en Neuquén

La niña tiene 12 años y la mujer 33. Emitieron un alerta Nati.

La Policía de la provincia de Neuquén emitió este miércoles dos pedidos de ubicación y paradero para encontrar a una mujer adulta y una niña desaparecidas en las últimas horas. Las fuerzas de seguridad solicitaron ayuda y difusión de las búsquedas a toda la población.

Por un lado, se busca a Estela Isabel Castro , de 33 años y nacionalidad argentina, quien fue vista por última vez el domingo 10 de mayo en la calle Ricardo Güiraldes, manzana 357 de Centenario.

Al momento de ausentarse vestía remera gris, campera deportiva negra con capucha flúor, cartera negra, jeans azules y zapatillas negras. Además, informaron que la mujer poseía teléfono celular.

busqueda de estela castro

Ante cualquier información, solicitan comunicarse con la fiscalía interviniente, en esta ocasión la Fiscalía de Homicidios, o con la Comisaría 52° al teléfono (299) 4896999.

Alerta Nati en Neuquén

En paralelo, la Policía emitió una Alerta Nati para dar con el paradero de una menor. Se trata de Romina Tiziana Tobares, de 12 años de edad.

La niña posee contextura física delgada, 1,55 metros de altura, tez trigueña, ojos marrones y cabellos largos ondulados. Al momento de su desaparición vestía una campera negra, pantalón azul y zapatillas blancas.

Desde las fuerzas de seguridad solicitaron a la población que ante cualquier dato que puedan aportar se comuniquen con la Unidad Fiscal de Homicidios o al teléfono (299) 4430098, correspondiente a la Comisaría 17°.

busqueda de tiziana tobares

Qué es la Alerta Nati

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio de 2010.