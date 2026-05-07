Las 4 lesiones que preocupan a Lionel Scaloni a semanas del Mundial 2026

En la antesala del Mundial 2026 , la Selección Argentina no está completa: estas son las lesiones que preocupan seriamente a Lionel Scaloni.

En la antesala de la Copa del Mundo , la Selección Argentina no está completa. Algunos de sus principales valores sufren el desgaste de una temporada exigente con sus clubes, que disputan tanto competencias nacionales como internacionales. Y la acumulación de las lesiones , claro, preocupa seriamente al DT Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026 . ¿Cuáles son los casos que más desvelan al DT de los Albicelestes ?

Cabe recordar que, antes de su debut en el Mundial 2026 , la Selección Argentina disputará sus dos últimos partidos amistosos en suelo estadounidense: ante los combinados nacionales de Honduras (6/6) e Islandia (9/6) en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama, respectivamente. ¿Cómo formará la selección campeona del mundo en esos encuentros? ¿Podrá contar con todos sus hombres?

Una por una: las lesiones que preocupan a Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Entre aquellos futbolistas de la Selección Argentina que sufrieron lesiones o molestias recientemente pueden mencionarse a:

Julián Álvarez: el delantero del Atlético de Madrid salió del campo de juego en el encuentro ante Arsenal, por las semifinales de la Champions League, con una torcedura del tobillo. Finalmente, los estudios confirmaron que no hubo lesión y pudo disputar la revancha. De todos modos, su caso generó preocupación.

el delantero del Atlético de Madrid salió del campo de juego en el encuentro ante Arsenal, por las semifinales de la Champions League, con una torcedura del tobillo. Finalmente, los estudios confirmaron que no hubo lesión y pudo disputar la revancha. De todos modos, su caso generó preocupación. Nicolás González: el atacante del Atlético de Madrid padeció una lesión muscular que lo dejará inactivo entre tres y cuatro semanas, por lo que volverá muy sobre la fecha del inicio del Mundial 2026 .

el atacante del Atlético de Madrid padeció una lesión muscular que lo dejará inactivo entre tres y cuatro semanas, por lo que volverá muy sobre la fecha del inicio del . Cristian Romero: el zaguero abandonó llorando el campo de juego en el duelo entre Tottenham y Sunderland. Los estudios descartaron una afección ligamentaria grave, pero el cordobés padece una lesión desde mediados de abril, cuya recuperación le demandará entre seis y ocho semanas, por lo que es otro que llegará al certamen sin actividad.

el zaguero abandonó llorando el campo de juego en el duelo entre Tottenham y Sunderland. Los estudios descartaron una afección ligamentaria grave, pero el cordobés padece una lesión desde mediados de abril, cuya recuperación le demandará entre seis y ocho semanas, por lo que es otro que llegará al sin actividad. Lautaro Martínez: el delantero del Inter de Milán arrastra problemas físicos hace rato. El último 18 de febrero se desgarró el sóleo de la pierna izquierda, luego regresó tras 45 días ante la Roma, equipo al que le marcó un doblete, pero en ese partido volvió a sufrir una distensión en el mismo músculo.

Cabe recordar que, si bien sus presencias no estaban garantizadas en el Mundial 2026, dos futbolistas de la Selección Argentina ya quedaron descartados por lesiones: el defensor Juan Foyth, quien en enero se rompió el tendón de Aquiles de su pierna izquierda en el partido de Villarreal ante Real Madrid yJoaquín Panichelli, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en los entrenamientos previos a la última fecha FIFA.

cristian romero.jpg Cristian Romero llegará sin actividad al Mundial 2026.

Cuándo debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026

Luego de disputar los dos partidos amistosos mencionados más arriba, la Selección Argentina participará en el Mundial 2026. Este el fixture oficial, confirmado por la FIFA: