De no ser tenido en cuenta a posible titular: Coudet volvería a darle una chance a un jugador de Selección

El entrenador podría optar por un jugador con poco feeling con la hinchada para ser titular en el duelo ante Carabobo por Sudamericana. De quién se trata.

Eduardo Coudet todavía no logra encausar en su totalidad al plantel de River que estaba atravesando un proceso complicado sin respuesta durante la etapa final de Marcelo Gallardo, mejoró considerablemente consiguiendo una cadena de victorias pero la derrota ante Boca en condición local volvió a traer los fantasmas del anterior ciclo. En medio de esa situación, hay jugadores que no están en el nivel deseado por el entrenador pero debe hacer uso de ellos por necesidad.

Este jueves el millonario buscará reponerse de la derrota por 1-0 ante Atlético Tucuman en el Más Monumental. Será en el duelo ante Carabobo en Venezuela por la Copa Sudamericana, donde el DT tendrá que hacer uso de un jugador que no está bien considerado en la opinión de los hinchas a pesar de que llegó como una promesa y es parte de una Selección importante de Sudamérica.

Debido a un intento de rotación pensando en el partido que tendrá el elenco ante San Lorenzo el próximo domingo por el torneo doméstico, Coudet le dará una nueva oportunidad al jugador que le tocó estar fuera de los concentrados en los últimos cuatro partidos, una racha que inició en el superclásico (109 de abril).

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“Siempre lo digo, acá no hay misterio de nada, sino sería muy claro y diría: ‘Este jugador conmigo no juega más’. Pero no hay ningún caso así“, había dicho el entrenador luego del encuentro ante Atlético Tucumán. Este jueves el jugador de la Selección colombiana que costó 13 millones de dólares podría ser titular en el encuentro.

River visita a Carabobo para quedar primero en su grupo: hora, formaciones y TV

River tendrá un importante encuentro este jueves, por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, cuando visite a Carabobo de Venezuela en un partido clave por la primera posición del Grupo H.

El enfrentamiento, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Polideportivo Misael Delgado y se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el paraguayo Derlis López, mientras que en el VAR estará su compatriota Fernando López.

River llega a este encuentro como líder en el grupo, producto de las victorias frente a Carabobo y Bragantino de Brasil, mientras que el único partido en el que no sumó de a tres fue cuando empató contra Blooming en Bolivia.

De esta manera, los dirigidos por Eduardo “Chacho” Coudet se asegurarán la clasificación a la próxima instancia en caso de ganar y que Bragantino no se imponga ante Blooming.

river convocados carabobo

Para este encuentro, Coudet tiene planeado salir a la cancha con un equipo con mayoría de suplentes, ya que el fin de semana tendrán un enfrentamiento clave con San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura.

Sin embargo, el Millonario se encuentra en un momento donde necesita sumar de a tres y mostrar un buen juego, ya que los hinchas perdieron la paciencia en los últimos partidos de local donde el equipo no mostró su mejor versión. En el empate ante Blooming y durante la última derrota frente a Atlético Tucumán por el torneo local, el estadio dejó en claro su descontento por medio de una lluvia de silbidos que bajó desde las tribunas.

Carabobo, por su parte, tuvo un muy buen inicio en esta Copa Sudamericana y sumó seis puntos en sus primeras tres presentaciones, por lo que se ilusiona con un triunfo que le permita terminar la fecha en lo más alto del Grupo H.

De cara el encuentro, la policía venezolana decidió cerrar el perímetro del estadio Misael Delgado, con el objetivo de evitar que personas sin ticket intenten ingresar al recinto. La preocupación surgió luego de que trascendiera que varios hinchas pensaban acercarse al estadio pese a no contar con localidad.

El escenario tiene una capacidad cercana a los 12 mil espectadores y las entradas para el público local ya se encuentran agotadas, por lo que se espera un marco multitudinario para recibir al equipo argentino. River, por su parte, tendrá asignado un sector lateral con alrededor de mil localidades, aunque el alto costo del viaje desde Argentina complica la presencia masiva de sus hinchas.

Las probables formaciones de River y Carabobo

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero o Ian Subiabre o Kendry Páez; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.