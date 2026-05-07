Levantamiento de pesas, una disciplina que sigue en crecimiento y disputará su Patagónico

Como se viene realizando en los últimos años, se pondrá en juego la Copa "Héroes de Malvinas". Será en Las Lajas.

El levantamiento de pesas es un deporte que ha crecido en los últimos años y se mantiene entre las disciplinas emergentes de Neuquén. En ese sentido, es clave el trabajo de la Asociación de Levantamiento de Pesas del Neuquén , que de la mano de su referente Emilio Mansilla encabeza un nuevo certamen.

Como viene ocurriendo en los últimos años, se realizará una nueva edición del Torneo Patagónico de Powerlifting Copa Héroes de Malvinas 2026. Este será el undécimo capítulo de dicho evento y en esta oportunidad se llevará a cabo en la localidad de Las Lajas, más precisamente en el gimnasio municipal.

Este torneo será clasificatorio al Campeonato Argentino de la Federación a FE.PO.A. (Federación de Powerlifting Argentino), que se desarrollará en Septiembre en La Plata.

Participarán del encuentro provincias como La Pampa, Río Negro y Neuquén que estarán presentes con atletas femeninos y masculinos de la disciplina.

Las inscripciones cierran el 20 de Mayo y la organización esta cargo de la Asociación de Levantamiento de Pesas del Neuquén y la Dirección de Deportes de Las Lajas.