Le pasó la pelota al arquero, midió mal y se hizo un gol en contra: el insólito blooper en Sudamericana

El encuentro entre Audax Italiano y Vasco da Gama quedó marcado por un gol en contra que marcó el resultado del encuentro. El video.

La Copa Sudamericana nos acostumbró en esta temporada a vivir situaciones insólitas que, lamentablemente, empiezan a hacerse costumbres por fallos particulares. Luego de la derrota de Racing donde existió un gol en contra clave para el resultado , en el partido que disputaron Audax Italiano y Vasco Da Gama se registró un tanto insólito con características similares.

Un error defensivo en el estadio Bicentenario La Florida , de Santiago de Chile, terminó abriendo el marcador para el equipo local sin más esfuerzos. Todos se agarraron la cabeza y no podían entender cómo había ocurrido una falla tan significativa.

Corrían cinco minutos de juego cuando un defensor del equipo brasileño intentó salir de la presión de los delanteros con un pase atrás para el arquero Daniel Fuzato , con la intención de que este último la reviente o salga jugando por el otro costado para crear un avance prometedor.

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El uruguayo Alan Saldivia se la pasó a Daniel Fuzato, pero la pelota terminó dentro del arco para el 1-0 a favor de Audax Italiano.



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Lejos de todas esas opciones, el arquero midió mal la velocidad y dirección del balón que tenía trayecto para ingresar al arco. Cuando reaccionó, el balón terminó ingresando al arco para poner el 1-0 a favor de Audax.

Una anécdota en un resultado favorable para los brasileños

Más allá de ese tanto y la falta de reacción del arquero, el Vasco da Gama logró dar vuelta la situación y se pusieron arriba del marcador con dos goles, uno conseguido a los 58 minutos desde el punto de penal y, el otro, a los 71.

Con este resultado el elenco brasileño se puso como líder en la tabla del grupo G de Sudamericana con siete unidades, junto a Olimpia con las mismas unidades, mientras que el elenco chileno suma tan solo cuatro puntos. Ese grupo lo cierra Barracas Central con tan solo tres unidades cosechadas.

En la derrota de Racing, también hubo gol en contra

Racing perdió 2-1 ante Botafogo en el estadio Olímpico Nilton Santos, por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, y quedó muy complicado en la pelea por avanzar de ronda.

El equipo brasileño abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo, luego de una insólita cadena de errores en la salida de la Academia: Marco Di Césare intentó rechazar ante el pedido de Facundo Cambeses, pero terminó convirtiendo en contra de su propio arco para el 1-0 del local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2052189783963652357&partner=&hide_thread=false ¡LA ACADEMIA PIERDE EN BRASIL! Mala salida de la defensa de Racing y Di Cesare en contra, para el 1-0 de Botafogo en la #Sudamericana.



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Racing reaccionó en el arranque del complemento y llegó al empate a los 3 minutos, cuando Gabriel Rojas envió un centro desde la izquierda y Adrián “Maravilla” Martínez apareció de cabeza para establecer el 1-1.

Sin embargo, cuando la Academia parecía mejor acomodada, otro error defensivo volvió a dejarlo con las manos vacías: Danilo sacó un remate cruzado y débil que se le escapó a Cambeses -que en el final se fue expulsado- para marcar el 2-1 definitivo a favor de Botafogo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2052208255858811174&partner=&hide_thread=false ¡A CAMBESES SE LE ESCAPÓ Y PEGÓ BOTAFOGO! Danilo marcó el 2-1 frente a Racing en la #Sudamericana.



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Con esta derrota, Racing quedó al borde de la eliminación y deberá ganar sus dos partidos restantes como local, además de esperar otros resultados, para sostener sus chances de clasificación en el certamen continental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2052213149961531859&partner=&hide_thread=false ¡EXPULSADO CAMBESES EN RACING! Por esta acción, el arquero de la Academia vio la roja ante Botafogo en Brasil.



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La síntesis de la derrota de Racing ante Botafogo

Botafogo 2: Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza y Alex Telles; Cristian Medina, Danilo y Newton; Júnior Santos, Kadir y Matheus Martins. DT: Franclim Carvalho.

Racing 1: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso y Gastón Martirena; Baltasar Rodríguez, Alan Forneris y Adrián Fernández; Gabriel Rojas, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Goles: 18m PT Marco Di Césare, en contra (B); 3m ST Adrián Martínez (R); 29m ST Danilo (B).

Estadio: Olímpico Nilton Santos, Río de Janeiro.

Árbitro: Wilmar Roldán, de Colombia.

VAR: Leodán González, de Uruguay.