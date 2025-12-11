Preocupación en Racing: un importante club vendría a la carga por Santiago Sosa en una operación millonaria

El entrenador Gustavo Costas podría perder a una de sus figuras más importantes en el plantel. Cuál es el deseo del jugador.

Cada vez que Santiago Sosa tuvo que ausentarse en el equipo de Gustavo Costas el rendimiento no fue el mejor para el equipo por lo que aparecieron los dolores de cabeza. Quedó a las claras cuando el mediocampista no pudo disputar el partido de vuelta ante Flamengo por la Copa Libertadores, instancia donde la Academia terminó quedando eliminado del certamen.

Perder una pieza de la magnitud que tiene el exRiver dentro del plantel será seguramente una situación jodida para el DT que deberá buscar alternativas similares para suplir su espacio en caso que decida armar su bolso y decirle adiós a su etapa en la Academia. Su estilo de juego y entrega en la cancha consiguieron que distintos clubes pongan sus miradas sobre él para reforzarse.

En las últimas horas se conoció el interés de un gigante de Sudamérica: justo se trata de Flamengo, quien lo eliminó y luego terminó siendo campeón en la Libertadores. Por el momento la Academia mantiene su postura de que, en caso de salir, lo haga por la cláusula de rescisión fijada en 12 millones de euros pero desde el club brasileño buscan negociar en torno a los ocho millones de la misma moneda.

Santi Sosa

A fines de noviembre, el entrenador había sido claro sobre el deseo que tiene sobre el futuro de Sosa en el club: "Quiero que se quede a vivir en Racing, pero el sueño de él es jugar en Europa", reveló en ESPN. Luego agregó: "Si viene (una oferta), cómo no lo voy a dejar ir. Son como mis hijos, uno quiere lo mejor. Yo, como hincha, quiero que se quede en Racing toda la vida. Si yo lo quiero, lo tengo que dejar ir".

El delantero argentino que es pretendido por Boca y el Milan

El delantero argentino Mateo Pellegrino está teniendo una temporada fenomenal en Parma, que pelea por mantenerse en la Serie A de Italia. Por eso, no resulta nada raro que el nombre del ex Platense, Vélez y Estudiantes empiece a sonar fuerte incluso antes de que arranque el mercado de pases.

Según el medio italiano Tuttosport, Pellegrino figura como un nombre muy codiciado por la directiva de Milan, aunque los dirigentes son conscientes de que el acuerdo no será fácil, sobre todo porque Parma, que actualmente lucha por evitar el descenso, se resiste a perder a un jugador clave de su plantel a mitad de temporada.

En el Rossonero tienen un plan estratégico para intentar convencer al club emiliano y, al mismo tiempo, anticipar la inevitable competencia por el joven talento. La insistencia de Milan en Pellegrino refleja su deseo de asegurar un delantero joven y prometedor, que pueda integrarse gradualmente en el conjunto de Massimiliano Allegri según las necesidades y, sobre todo, vinculado al futuro de jugadores como otro argentino en el plantel: Santiago Giménez, quien juega para la Selección de México.

mateo-pellegrino_1440x810

Y una de las competencias que podría surgirle a Milan en el mercado de pases es nada más y nada menos que Boca Juniors, que necesita reforzar un plantel que quedó eliminado en las semifinales del Torneo Clausura y con solo repasar las redes, hay un clamor del hincha por la llegada de "un nueve" que ocupe el lugar que seguramente va a dejar vacante el uruguayo Edinson Cavani. De avanzar en las negociaciones y concretar la llegada del delantero, el club de la Ribera estaría firmando la contratación de un joven delantero con mucha proyección. Recordemos que semanas atrás fue vinculado con una posible convocatoria a la Selección de España.

Mateo Pellegrino, pretendido por la Selección española

Con 24 años recién cumplidos, Mateo Pellegrino es uno de los nombres que más crece en el fútbol europeo. Mide 1,92 metros, combina potencia con velocidad y atraviesa un presente estadístico que no pasa inadvertido: 7 goles en 14 partidos con Parma en lo que va de la temporada (4 por Serie A y 3 por Copa Italia).

Ese crecimiento explica por qué, en las últimas semanas, Luis de la Fuente pidió informes detallados. El director técnico de la Selección de España le encargó a Aitor Karanka -director de desarrollo de la RFEF- avanzar con las gestiones para conocer la disponibilidad del jugador, cuya situación administrativa es favorable: Pellegrino nació en Valencia, cuando su papá vestía la camiseta del club Che, y posee la doble nacionalidad sin necesidad de trámites extraordinarios.

España produce volumen de ataque, goles repartidos y variantes ofensivas, pero carece de un centrodelantero con presencia aérea, físico dominante y capacidad para destrabar partidos cerrados. Mikel Merino, Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal u Olmo aportan gol desde segunda línea, pero el “9 de área” clásico no termina de consolidarse. Y allí entraría la variante Mateo Pellegrino. Por ahora está todo en potencial, pero podría haber novedades pronto.