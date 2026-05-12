El prode de la IA: los batacazos que anticipa para los cuartos de final del Torneo Apertura

La Inteligencia Artificial pronosticó los resultados que podrían darse en la instancia que comienza este martes.

Ante ese panorama de sorpresa, los cuartos de final del certamen doméstico no tienen lógica y podría darse cualquier resultado. En la previa al inicio de esta instancia que se dará este martes desde las 19 con el duelo entre Belgrano y Unión de Santa Fe, la I nteligencia Artificial lanzó un pronóstico ante la consulta de La Mañana de Neuquén.

"Belgrano viene con mucha confianza tras eliminar a Talleres y juega en Córdoba. Partido muy parejo, pero veo al Pirata imponiéndose por la mínima"

Argentinos Juniors 1 - 1 Huracán (gana Huracán por penales)

"Argentinos juega muy bien, pero Huracán es un equipo durísimo y sabe competir en mata-mata. Tengo una corazonada de batacazo"

Rosario Central 2 - 1 Racing

"En el Gigante de Arroyito, con el empuje de su gente y el liderazgo de Ángel Di María, Central parte con una leve ventaja".

River Plate 2 - 0 Gimnasia

"River llega fortalecido anímicamente y en el Monumental suele hacerse muy fuerte. Lo veo favorito para avanzar con autoridad"

Gio Cantizano Rosario Central La historia de Cantizano y Verón, los pibes de Rosario Central que la rompieron contra Independiente.

Los principales candidatos al título según la IA

River Plate (el elegido por la IA)

(el elegido por la IA) Rosario Central

Huracán

Su final soñada

River Plate vs Rosario Central

Con el neuquino Darío Herrera: están los cuatro árbitros para cuartos de final

El neuquino Darío Herrera forma parte del grupo de cuatro árbitros principales que resolvió AFA para los cruces de cuartos de final del torneo Apertura, a disputarse el martes 12 y miércoles 13 de mayo.

Por reglamento, no se pueden repetir árbitros para equipos en fases consecutivas. Tanto Andrés Merlos como Fernando Echenique y Leandro Rey Hilfer no pitaron en octavos de final, donde Herrera sí lo hizo en el clásico cordobés.

El neuquino pasa por un gran momento profesional, ya que además será uno de los tres árbitros argentinos en la Copa del Mundo.

herrera darío

De cara a lo que viene, el mendocino Merlos irá a Belgrano-Unión), Echenique estará en Argentinos-Huracán), Herrera viajará a Rosario para Central-Racing y Rey Hilfer impartirá justicia en el Monumental entre River y Gimnasia.

Entre los cuartos y árbitros VAR designados, como siempre, hay un par que acumularon varios escándalos en el ascenso, como los casos de Joaquín Gil y Lucas Novelli Sanz, con desempeños bochornosos.

Cronograma y árbitros para cuartos de Final - Apertura 2026:

Belgrano vs. Unión (Martes 12/5, 19:00): Árbitro: Andrés Merlos Cuarto árbitro: Joaquín Gil VAR: Fernando Espinoza

Argentinos Jrs. vs. Huracán (Martes 12/5, 21:30): Árbitro: Fernando Echenique Cuarto árbitro: Felipe Viola VAR: Hernán Mastrángelo

Rosario Central vs. Racing (Miércoles 13/5, 18:45): Árbitro: Darío Herrera Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina VAR: Pablo Dóvalo

River Plate vs. Gimnasia LP (Miércoles 13/5, 21:30): Árbitro: Leandro Rey Hilfer Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora VAR: Lucas Novelli



Detalles reglamentarios