El prode de la IA: los batacazos que anticipa para los cuartos de final del Torneo Apertura
La Inteligencia Artificial pronosticó los resultados que podrían darse en la instancia que comienza este martes.
El Torneo Apertura ingresó en su etapa final con bombazos tremendos como la eliminación de Boca ante Huracán en La Bombonera, como también la resurrección de un Racing que llegaba golpeado, la victoria agónica de River ante San Lorenzo en lo que era una noche oscura, el golpe de Unión de Santa Fe al indiscutido Independiente Rivadavia como otros resultados que dieron que hablar en el fútbol local.
Ante ese panorama de sorpresa, los cuartos de final del certamen doméstico no tienen lógica y podría darse cualquier resultado. En la previa al inicio de esta instancia que se dará este martes desde las 19 con el duelo entre Belgrano y Unión de Santa Fe, la Inteligencia Artificial lanzó un pronóstico ante la consulta de La Mañana de Neuquén.
El pronóstico de la IA para los cuartos de final del Apertura
- Belgrano 1 - 0 Unión
"Belgrano viene con mucha confianza tras eliminar a Talleres y juega en Córdoba. Partido muy parejo, pero veo al Pirata imponiéndose por la mínima"
- Argentinos Juniors 1 - 1 Huracán (gana Huracán por penales)
"Argentinos juega muy bien, pero Huracán es un equipo durísimo y sabe competir en mata-mata. Tengo una corazonada de batacazo"
- Rosario Central 2 - 1 Racing
"En el Gigante de Arroyito, con el empuje de su gente y el liderazgo de Ángel Di María, Central parte con una leve ventaja".
- River Plate 2 - 0 Gimnasia
"River llega fortalecido anímicamente y en el Monumental suele hacerse muy fuerte. Lo veo favorito para avanzar con autoridad"
Los principales candidatos al título según la IA
- River Plate (el elegido por la IA)
- Rosario Central
- Huracán
Su final soñada
- River Plate vs Rosario Central
Con el neuquino Darío Herrera: están los cuatro árbitros para cuartos de final
El neuquino Darío Herrera forma parte del grupo de cuatro árbitros principales que resolvió AFA para los cruces de cuartos de final del torneo Apertura, a disputarse el martes 12 y miércoles 13 de mayo.
Por reglamento, no se pueden repetir árbitros para equipos en fases consecutivas. Tanto Andrés Merlos como Fernando Echenique y Leandro Rey Hilfer no pitaron en octavos de final, donde Herrera sí lo hizo en el clásico cordobés.
El neuquino pasa por un gran momento profesional, ya que además será uno de los tres árbitros argentinos en la Copa del Mundo.
De cara a lo que viene, el mendocino Merlos irá a Belgrano-Unión), Echenique estará en Argentinos-Huracán), Herrera viajará a Rosario para Central-Racing y Rey Hilfer impartirá justicia en el Monumental entre River y Gimnasia.
Entre los cuartos y árbitros VAR designados, como siempre, hay un par que acumularon varios escándalos en el ascenso, como los casos de Joaquín Gil y Lucas Novelli Sanz, con desempeños bochornosos.
Cronograma y árbitros para cuartos de Final - Apertura 2026:
- Belgrano vs. Unión (Martes 12/5, 19:00):
- Árbitro: Andrés Merlos
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil
- VAR: Fernando Espinoza
- Argentinos Jrs. vs. Huracán (Martes 12/5, 21:30):
- Árbitro: Fernando Echenique
- Cuarto árbitro: Felipe Viola
- VAR: Hernán Mastrángelo
- Rosario Central vs. Racing (Miércoles 13/5, 18:45):
- Árbitro: Darío Herrera
- Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Pablo Dóvalo
- River Plate vs. Gimnasia LP (Miércoles 13/5, 21:30):
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
- VAR: Lucas Novelli
Detalles reglamentarios
- Los partidos se juegan en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas.
- En caso de igualdad, se juega tiempo suplementario y, de persistir, penales
Te puede interesar...
Leé más
"67": qué significa el festejo que hizo Ángel Di María ante Independiente
River recibe a San Lorenzo en el plato fuerte del domingo: hora, formaciones y TV
Boca recibe a Huracán en La Bombonera: hora, formaciones y TV
Noticias relacionadas