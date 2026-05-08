Boca recibe a Huracán en La Bombonera: hora, formaciones y TV

El Xeneize enfrenta al Globo por los octavos de final del Torneo Apertura, con una sorpresa en la formación.

Boca recibirá este sábado a Huracán , por los octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura , con el objetivo de conseguir un triunfo que lo deje aún más cerca del título.

El encuentro, que está programado para las 19 , se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera" y se podrá ver a través de TNT Sports Premium . El árbitro designado fue Pablo Echavarría, quien será secundado desde el VAR por Gastón Monsón Brizuela.

Boca se clasificó a esta instancia luego de finalizar segundo en la Zona A con 30 puntos, en la que fue una muy buena primera fase. Los dirigidos por Claudio Úbeda incluso llegaron a enlazar 14 partidos sin conocer la derrota.

Sin embargo, el "Xeneize" viene de caer como visitante frente a Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores en un encuentro que se disputó este martes, por lo que sus jugadores pueden llegar a sufrir el cansancio por la intensa acumulación de partidos.

convocados boca huracan

La gran incógnita de Boca pasa por el arco, debido a que en el último partido Leandro Brey debió pedir el cambio por un fuerte dolor, aunque finalmente se confirmó que era un golpe y dirá presente este sábado.

Huracán, por su parte, se clasificó con bastante más sufrimiento que Boca, ya que en la última fecha protagonizó un empate sin goles frente a Racing que le permitió finalizar en la séptima colocación de la Zona B, con solo 22 unidades.

En los últimos años Huracán se convirtió en uno de los grandes animadores del fútbol argentino, al finalizar segundo en la Liga Profesional 2024 y al llegar a la final del Torneo Apertura del año pasado. Sin embargo, le faltó eficacia en los partidos decisivos y se quedó en ambas ocasiones con las manos vacías.

Las probables formaciones de Boca y Huracán

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Huracán: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Torneo Apertura

Octavos de final

Boca - Huracán

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Hora: 19.

TV: TNT Sports Premium

Boca también piensa en la Copa Libertadores: qué necesita para clasificar

Boca atraviesa un complicado momento en la actual edición de la Copa Libertadores luego de las derrotas ante Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Ecuador, ambas en condición de visitante, que lo relegaron a la tercera posición del Grupo D.

El "Xeneize", que había tenido un gran inicio en el torneo de clubes más importante de América producto de las victorias frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona, tiene seis unidades y está por debajo del equipo chileno y del Cruzeiro de Brasil, que este miércoles igualaron 1-1.

El punto positivo para Boca es que las últimas dos presentaciones en la fase de grupo, ante Cruzeiro y Universidad Católica, serán en condición de local e incluso depende de sí mismo para terminar primero.

El escenario ideal

Si Boca le gana a Cruzeiro (19 de mayo) y a Universidad Católica (28 de mayo) en La Bombonera, clasifica primero de grupo con 12 puntos, sin importar lo que pase en los otros partidos. Es el escenario más sencillo y el que busca el equipo de Martínez.

Un triunfo y un empate

Si le gana a Católica y empata con Cruzeiro: clasifica casi seguro, pero podría quedar segundo si los brasileños vencen a Barcelona en la última fecha.

Si le gana a Cruzeiro y empata con Católica: aquí entra a jugar la diferencia de gol. Si le gana a Cruzeiro por dos goles o más, el empate final contra los chilenos le daría el pase. Si le gana por la mínima, dependerá de que Barcelona le saque puntos a alguno de los dos de arriba.

El escenario de riesgo, sumar 3 puntos