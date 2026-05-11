La historia de Cantizano y Verón, los pibes de Rosario Central que la rompieron contra Independiente.

Rosario Central eliminó a Independiente por 3 a 1 del Torneo Apertura 2026 . Pero en ningún momento fue un trámite sencillo para el Canalla que inclusive empezó perdiendo. Pese a la igualdad conseguida gracias a un golazo de Ángel Di María , no fue sino hasta el minuto 84 que el conjunto rosarino logró destrabar el encuentro con un golazo de una de sus jóvenes promesas: Giovanni Cantizano . Ya en tiempo de descuento, aparecería otro pibe de la casa para liquidar el partido, Elías Verón .

Ambos chicos de 19 años, formados en el Canalla, se convirtieron en las grandes figuras de la tarde. Tras la clasificación a cuartos de su equipo, se convirtieron en dos de los nombres más comentados de la jornada futbolera de un domingo más que especial para el fútbol argentino.

Cantizano, una de las apuestas de Jorge Almirón, tuvo su debut en abril del 2025 durante un partido frente a Vélez cuando Ariel Holan aún dirigía al Canalla. Tras este estreno con la camiseta de la Academia, el cual hizo que sus amigos y familiares lo reciban en el barrio con fuegos artificiales y bengalas, el extremo volvió a la Reserva de Central. Durante el segundo semestre del 2025, Cantizano tuvo mucha más regularidad en el equipo de Primera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053563360424104037&partner=&hide_thread=false ¡¡LOCURA CANALLA!! GIOVANNI CANTIZANO LE ROMPIÓ EL ARCO A REY Y MARCÓ EL 2-1 DE CENTRAL ANTE INDEPENDIENTE. ¡PRIMER GOL PARA EL PIBE EN LA PRIMERA!



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Alternando minutos entre la Primera y la Reserva, terminó la fase regular del Clausura jugando siete partidos, en los que sumó 168', disputó el cruce frente a Estudiantes por los octavos de los playoffs y participó en apenas 11' de la eliminación frente a Unión por Copa Argentina. En este 2026, con Almirón, el extremo siguió teniendo participación. Si bien aún alterna entre las dos categorías, ya jugó un partido de Copa Argentina, disputó dos encuentros en el Apertura y fue la figura del partido de octavos.

La emoción del padre de Elías Verón

"No me emociono mucho. No lo hago mucho, aunque sí soy muy alegre. Pero cuando vi el video de lo que había dicho me conmovió", declaró Víctor Verón, papá de Elías, a un medio rosarino luego del partido en el que su hijo marcó su primer gol con la camiseta de Rosario Central. En unos días, el extremo vivió su debut en Primera, una participación en la Copa Libertadores y gol en el mismísimo Gigante de Arroyito. La historia detrás de este chico contiene una lucha diaria y un sacrificio como la de cualquier familia argentina que apoya a su hijo que apuesta por hacer carrera en el mundo del fútbol.

Víctor, quien trabaja para una empresa de internet, comentó que aún no logró caer del todo en lo que está viviendo su hijo y que los inunda de felicidad: debut de titular frente a Tigre, ingresó ante Libertad por la Libertadores y gol frente a Independiente. "Que haya jugado con Di María; con Quintana, que para mí es un referente, y que juegue la Copa...", esbozó un duro pero animado Víctor, quien a pesar de no ser de lágrimas fáciles admitió que "me emocioné al ver el video en el playón de estacionamiento" del Gigante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053565283952939118&partner=&hide_thread=false ¡TODO LIQUIDADO EN EL GIGANTE! ELÍAS VERÓN LA EMPUJÓ Y SENTENCIÓ EL 3-1 DE CENTRAL VS. INDEPENDIENTE PARA QUE EL CANALLA SE META EN LOS CUARTOS DE FINAL.



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En pocos días, Elías cumplió con muchos de sus sueños y ahora se le dio otro más, como si se tratara de un bonus track. "Vos sabés que él me contó que soñaba con hacer alguna vez un gol en el Gigante y festejarlo de cara a la hinchada como lo hizo muchas veces Marco Ruben. Y también se le cumplió eso. Increíble".

Esa humildad que transmitió Víctor se la contagió indudablemente a Elías, quien resaltó su agradecimiento a su viejo: "Él se merece todo. Nos criamos casi juntos porque me tuvo a los 18 años y me acompañó siempre a todos lados". Y si faltaba alguna muestra más de gratitud hacia su papá dejó una frase aún más conmovedora: "Estoy más feliz por él que por mí".