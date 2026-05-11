El furioso posteo de Malcorra por las acusaciones tras la derrota de Independiente: "Ir para atrás nunca"

El jugador respondió a las críticas recibidas por una jugada en el encuentro que marcó la eliminación del rojo.

Ignacio Malcorra estalló en sus redes sociales con un explosivo posteo hecho en sus historias de Instagram contra los hinchas que apuntaron contra él por una jugada en el partido entre Independiente y Rosario Central , su exclub que terminó quedándose con la victoria y el pase a la siguiente fase del Torneo Apertura . Con una foto de la jugada que causó enojo, el jugador no anduvo con rodeos y fue directo.

Todo ocurrió en torno a un avance del rojo en el Gigante de Arroyito a los 23 minutos de juego cuando el marcador estaba igualado en uno. Luego de un pase en profundidad, Malcorra desbordó por la izquierda mirando de primer momento el ingreso de Gabriel Ávalos por el centro del área para asistirlo y que pueda anotar la ventaja, sin embargo todos los pensamientos fueron en vano debido a que le pegó mal y la pelota quedó en manos del arquero del local.

Esa jugada generó un montón de opiniones en los hinchas del rojo que pusieron bajo la lupa sus sentimientos por el Canalla debido a que pasó por dicho club. Entre las críticas más duras en las redes sociales, apareció la postura de que el jugador fue "para atrás".

Ante esto, Malcorra se cansó y respondió con contundencia: "Loco, me pueden tratar de perro, de lo que quieran... pero de ir para atrás nunca", comenzó diciendo.

Luego, sumó una explicación sobre la jugada: "En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby (Ávalos), cuando le voy a pegar me queda muy larga y me sale mal. (Era arrancarle la cabeza al arquero)", citó.

Para cerrar, dijo: "Yo elegí venir a este club gigante a poder ganar algo... Perdón por el resultado y no poder seguir avanzando".

Malcorra posteo jugada Independiente Central

La picante cargada de los hinchas de Racing a Independiente por la eliminación del Apertura

El fútbol argentino vivió un fin de semana de puro batacazos donde la lógica no existió en mucho de los resultados de los encuentro generando que Boca, uno de los clubes que era candidato, sea eliminado en La Bombonera por Huracán en un duelo apasionante, la caída 2-1 en condición de local de Independiente Rivadavia quién era el líder de la clasificación ante Unión de Santa Fe, entre otros resultados. Lo cierto es que esta etapa de definiciones también dejó a un club feliz y otro triste en Avellaneda.

Inesperadamente Racing logró conseguir la victoria en la última jugada del partido donde apareció su capitán Santiago Sosa para impactar un centro con la cabeza y estampar el 1-0 definitivo ante Estudiantes de La Plata en el estadio de UNO. Llamativo debido a que la Academia se metió por la ventana a la etapa de definiciones del torneo. Panorama diferente en la vereda del frente debido a que Independiente sufrió una derrota 3-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito dejándolo sin chances de luchar por el título.

La gastada de la Academia al rojo

Esta definición se vivió como un clásico en el barrio de la provincia de Buenos Aires debido a que uno ganó y el otro quedó afuera. Debido a esta definición apasionante, en las últimas horas aparecieron distintas cargadas en las redes sociales que aparecieron a metros del estadio Libertradores de América-Ricardo Bochini.

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Un video que apareció en las redes sociales muestra a un grupo reducido de hinchas de Racing que se acercaron al estadio con globos rojos con el número 24, haciendo referencia a los años que lleva el club sin obtener títulos locales. A su vez, encendieron bengalas color celeste y blanco con un humo que prevaleció en las inmediaciones al estadio.