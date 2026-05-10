"No me siento cómodo": Quinteros abandonó la conferencia de prensa tras la derrota de Independiente

El entrenador del Rojo decidió no hablar con la prensa luego de la eliminación ante Rosario Central y explicó sus motivos.

Rosario Central venció 3-1 a Independiente en el Gigante de Arroyito y dejó al Rojo sin chances de seguir en carrera en el Torneo Apertura 2026. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, el foco no quedó únicamente puesto en la eliminación del conjunto de Avellaneda, sino también en la postura que tomó Gustavo Quinteros durante la conferencia de prensa.

El entrenador del equipo de Avellaneda se presentó ante los medios, pero decidió no responder preguntas. Lejos de atribuir su decisión a la bronca por la derrota, Quinteros explicó que no se sentía cómodo realizando la conferencia debido a la ausencia de periodistas partidarios del Rojo, quienes no fueron acreditados para cubrir el partido en Rosario.

“Lamentamos esta situación del partido, pero por respeto a los periodistas partidarios que no fueron acreditados no me siento cómodo en hacer la conferencia”, expresó el DT. Acto seguido, se puso de pie y se retiró de la sala, en un gesto de solidaridad con los comunicadores que no pudieron ingresar al estadio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mati_Martinez/status/2053571797929308269&partner=&hide_thread=false Gustavo Quinteros se negó a dar la conferencia de prensa por respeto a los periodistas partidarios que no fueron acreditados. #Independiente pic.twitter.com/5bhkVRBSuh — Matias Martinez (@Mati_Martinez) May 10, 2026

La previa del encuentro ya venía cargada de tensión por la designación de Yael Falcón Pérez como árbitro del partido. Néstor Grindetti, presidente de Independiente, había manifestado su preocupación en diálogo con Radio La Red, aunque remarcó que el club respetaba las decisiones de la AFA. “Tenemos todo para ganar, si juegan mejor que nosotros perfecto, pero no queremos que cuestiones ajenas a lo futbolístico nos impidan un campeonato”, sostuvo.

El malestar también estuvo marcado por los antecedentes entre Falcón Pérez e Independiente, especialmente por un cruce ocurrido en 2023 tras un clásico ante Racing, episodio en el que el árbitro denunció amenazas contra él y su familia. En ese contexto se dio la decisión de Rosario Central de no acreditar a periodistas partidarios del Rojo, bajo el argumento de que “no se podía garantizar su seguridad”.

Así fue la victoria de Rosario Central ante Independiente

El encuentro comenzó muy entretenido, con ambos equipos presentando un planteo muy ofensivo y generando situaciones muy claras para ponerse en ventaja.

Así fue como el “Rojo” pudo abrir el marcador a los 36 minutos del primer tiempo, cuando el goleador del torneo, Gabriel Ávalos, recibió en el área chica y solo tuvo que empujarla al fondo del arco luego de un buscapié perfecto del chileno Maximiliano Gutiérrez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053545548779602130&partner=&hide_thread=false ¡¡APARECIÓ EL GOLEADOR DEL ROJO!! GRAN ASISTENCIA DE GUTIÉRREZ Y GOL DE GABRIEL ÁVALOS PARA MARCAR EL 1-0 DE INDEPENDIENTE ANTE ROSARIO CENTRAL.



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Cuando parecía que el equipo de Avellaneda se iba a ir al entretiempo en ventaja, apareció Di María, quien realizó una tremenda jugada individual y sacó un muy preciso remate para igualar el encuentro en la última del primer tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053548460448616544&partner=&hide_thread=false ¡¡EL ÁNGEL DE LOS GOLES IMPORTANTES!! ¡DI MARÍA SACÓ UN HERMOSO ZURDAZO A COLOCAR Y MARCÓ EL 1-1 DE ROSARIO CENTRAL ANTE INDEPENDIENTE!



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La segunda mitad fue muy pareja y tanto a Rosario Central como a Independiente les costó generar situaciones con claridad.

Sin embargo, el local pudo inclinar la balanza a su favor recién a los 42 minutos del complemento, luego de que el joven Cantizano sacara un potentísimo remate después de un gran desborde del delantero Enzo Copetti, que se encargó de hacer el trabajo sucio contra la defensa del “Rojo” durante todo el encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053563360424104037&partner=&hide_thread=false ¡¡LOCURA CANALLA!! GIOVANNI CANTIZANO LE ROMPIÓ EL ARCO A REY Y MARCÓ EL 2-1 DE CENTRAL ANTE INDEPENDIENTE. ¡PRIMER GOL PARA EL PIBE EN LA PRIMERA!



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Finalmente, el “Canalla” convirtió el 3-1 definitivo para liquidar el partido a los 92 minutos, a través de una contra letal que derivó en el gol del también juvenil Elías Verón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053565283952939118&partner=&hide_thread=false ¡TODO LIQUIDADO EN EL GIGANTE! ELÍAS VERÓN LA EMPUJÓ Y SENTENCIÓ EL 3-1 DE CENTRAL VS. INDEPENDIENTE PARA QUE EL CANALLA SE META EN LOS CUARTOS DE FINAL.



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De esta manera, el equipo rosarino avanzó a los cuartos de final y continúa con el sueño de ganar un torneo dentro de la cancha, luego de la polémica que se generó el año pasado cuando la AFA inventó el título de Campeón de Liga por haber finalizado primero en la tabla anual.