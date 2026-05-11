Un boxeador fue descalificado tras pegarle a su rival en el piso: el impactante video

El boxeador Juan Cruz Uncos fue descalificado por una golpe ilegal contra Ayrton Giménez durante una velada en La Plata. La fuerte reacción del público.

El Polideportivo Víctor Nethol de La Plata vivió un momento de tensión importante en el cierre de una velada de boxeo que tuvo lugar el sábado por la noche y domingo por la madrugada. Todo se desarrollaba con normalidad con las distintas peleas enmarcadas en el evento “La Leyenda Continúa”, hasta que llegó la última de la noche: el local Ayrton Pacman Giménez y Juan Cruz El Diablo Uncos por el título latino superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Las miradas estaban puesta en esa pelea debido a que Giménez defendía el título que estaba en juego, ante su público que tenía una gran expectativa por lo que podía llegar a hacer el boxeador en el cuadrilátero. Desde primer momento la pelea se desarrolló con cierta paridad aunque en el tramite de velada, el púgil Uncos recibió diversas sanciones por pegar en zonas indebidas.

Esa situación comprometedora hizo que el boxeador vaya en búsqueda del derribo de su rival, una situación que lo consiguió en el octavo round donde tuvo un conteo que puso en vilo a todo el estadio. Definitivamente, el golpe mayor llegó en el noveno asalto donde el oriundo de Ramallo conectó con dureza y lo puso de rodillas al defensor del título.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/idendeportiva/status/2053452612410720329&partner=&hide_thread=false En La Plata, "El Pacman" Giménez conquistó el título latino WBO superpluma al derrotar a Juan Cruz Uncos por descalificación en el 9° round



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En ese preciso momento donde el local de La Plata estaba de rodilla, todo parecía que Uncos podía ir por la hazaña y quedarse con el título. Sin embargo, el "diablo", como lo apodan en el ambiente, se dejó llevar por sus emociones y terminó haciendo una maniobra repudiada por todo el estadio: le pegó una piña cuando estaba de rodillas, generando que el local quede tendido en el suelo.

A pesar de las explicaciones, el púgil fue descalificado de forma inmediata por la piña. Ante esa situación, la víctima terminó siendo atendido por los médicos que intentaron que recupere la conciencia tras el golpe.

Un enojo claro de los hinchas y su rival

Minutos más tardes de lo sucedido y cuando Giménez se recuperaba, Uncos junto a su equipo fue a saludar al local en una forma de pedir disculpas por el exabrupto. Sin embargo, el boxeador no aceptó su disculpas y le pidió que se retire del rincón evitando un enojo mayor que pueda terminar con una pelea. A su vez, una forma de condenar un acto repudiado en el mundo del boxeo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PlanetaBoxing/status/2053334670088012206&partner=&hide_thread=false MANDÓ TODO AL DIABLO

El platense Ayrton Giménez le ganó por descalificación en el 9° round al ramallense Juan Cruz Unco, que le efectuó un golpe después de derribarlo, y conquisto el título latino superpluma OMB, en el Polideportivo del Club Gimnasia y Esgrima La Plata . pic.twitter.com/REadFy3kdA — Planeta Boxing Radio (@PlanetaBoxing) May 10, 2026

No solo el rival mostró su desencanto con la situación, sino que cuando bajó del cuadrilátero el visitante descalificado tuvo que ser custodiado por un grupo de personas que le cubrían la cabeza para evitar un golpe. Finalmente, pudo salir del estadio pero acompañado de un grupo de personas que intentaban conciliar con los hinchas que lo repudiaban con gritos.