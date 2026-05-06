Derrota insólita de Racing: gol en contra, error de Cambeses, expulsión y Sosa de arquero

La Academia perdió por 2 a 1 ante Botafogo en Brasil y complicó su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Racing perdió 2-1 ante Botafogo en el estadio Olímpico Nilton Santos , por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana , y quedó muy complicado en la pelea por avanzar de ronda.

El equipo brasileño abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo, luego de una insólita cadena de errores en la salida de la Academia: Marco Di Césare intentó rechazar ante el pedido de Facundo Cambeses , pero terminó convirtiendo en contra de su propio arco para el 1-0 del local.

¡LA ACADEMIA PIERDE EN BRASIL! Mala salida de la defensa de Racing y Di Cesare en contra, para el 1-0 de Botafogo en la #Sudamericana . #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dXxz5BF6RL

Racing reaccionó en el arranque del complemento y llegó al empate a los 3 minutos, cuando Gabriel Rojas envió un centro desde la izquierda y Adrián “Maravilla” Martínez apareció de cabeza para establecer el 1-1.

Sin embargo, cuando la Academia parecía mejor acomodada, otro error defensivo volvió a dejarlo con las manos vacías: Danilo sacó un remate cruzado y débil que se le escapó a Cambeses -que en el final se fue expulsado- para marcar el 2-1 definitivo a favor de Botafogo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2052208255858811174&partner=&hide_thread=false ¡A CAMBESES SE LE ESCAPÓ Y PEGÓ BOTAFOGO! Danilo marcó el 2-1 frente a Racing en la #Sudamericana.



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Con esta derrota, Racing quedó al borde de la eliminación y deberá ganar sus dos partidos restantes como local, además de esperar otros resultados, para sostener sus chances de clasificación en el certamen continental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2052213149961531859&partner=&hide_thread=false ¡EXPULSADO CAMBESES EN RACING! Por esta acción, el arquero de la Academia vio la roja ante Botafogo en Brasil.



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La síntesis de la derrota de Racing ante Botafogo

Botafogo 2: Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza y Alex Telles; Cristian Medina, Danilo y Newton; Júnior Santos, Kadir y Matheus Martins. DT: Franclim Carvalho.

Racing 1: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso y Gastón Martirena; Baltasar Rodríguez, Alan Forneris y Adrián Fernández; Gabriel Rojas, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Goles: 18m PT Marco Di Césare, en contra (B); 3m ST Adrián Martínez (R); 29m ST Danilo (B).

Estadio: Olímpico Nilton Santos, Río de Janeiro.

Árbitro: Wilmar Roldán, de Colombia.

VAR: Leodán González, de Uruguay.

Lo que sigue para Racing: octavos de final del Torneo Apertura

En medio de un pésimo momento en la relación entre los hinchas y la dirigencia comandada por Diego Milito, la Academia clasificó con lo justo a los octavos de final del Torneo Apertura.

La etapa regular del certamen local finalizó este lunes con los encuentros que faltaban por disputarse y quedaron confirmados los cruces de octavos de final de los Playoffs.

cuadro torneo apertura

La Academia clasificó en la octava posición de la Zona B, siendo el último equipo en ingresar de su grupo. De esta forma, deberá enfrentar al puntero de la Zona A: Estudiantes de La Plata. El reglamento del torneo establece que el equipo mejor clasificado mantiene la localía para las fases de octavos de final, cuartos de final y semifinales. Por lo tanto, en caso de clasificar, Racing definirá de visitante hasta la final.

El encuentro ante el Pincha se disputará el próximo domingo 10 de mayo desde las 17 horas, en lo que será un encuentro clave para el semestre y el futuro de Gustavo Costas y otros referentes del plantel. Además, una eliminación temprana profundizaría la crisis institucional y las críticas de los hinchas a la comisión directiva.

Además, el ganador del cruce entre Racing y Estudiantes de La Plata deberá enfrentar al vencedor entre Rosario Central e Independiente, por lo que se abre una posibilidad de disputar el clásico de Avellaneda en cuartos de final del Apertura.