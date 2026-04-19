Sigue sacando ventaja: tras el triunfo de Boca en el Superclásico, cómo quedó el historial contra River

Boca sumó un nuevo capítulo favorable en la historia del Superclásico al vencer 1-0 a River en el Monumental y ampliar a seis partidos la diferencia en el historial general entre ambos. Con este resultado, el Xeneize alcanzó las 94 victorias contra 88 del Millonario , mientras se mantienen 84 empates en 266 enfrentamientos oficiales reconocidos. Más allá del valor simbólico del triunfo en cancha de su eterno rival, el resultado volvió a poner en primer plano una estadística que cada encuentro reactualiza y resignifica.

La victoria tuvo, además, un peso extra por el contexto del Torneo Apertura y por haber llegado en un escenario históricamente adverso. El penal convertido por Leandro Paredes terminó definiendo un partido de enorme carga emocional y le dio a los dirigidos por Claudio Úbeda una celebración doble: festejar en Núñez y reforzar una ventaja histórica que volvió a instalarse en el debate futbolero.

En torneos de liga local, el cuadro azul y oro también sostiene una diferencia de seis triunfos, con 79 victorias contra 73 del Millonario y 66 empates en 218 partidos. En las copas internacionales, en cambio, la distancia sigue siendo mínima, con 11 victorias para el conjunto de la Ribera, 10 para La Banda y 11 pardas. Pero el dato que dominó la conversación fue el número global, que volvió a inclinarse a favor del equipo que hoy fue visitante.

Los tres puntos también consolidaron una racha reciente favorable para Boca, que ya había ganado el último Superclásico disputado en noviembre de 2025 y ahora enlazó otro golpe de alto impacto, esta vez como visitante. Esa secuencia le dio más dimensión a una victoria que excede un partido aislado y empieza a construir una tendencia en los cruces más recientes.

Los festejos en las redes y la clasificación de Boca a los playoff

En las redes sociales, la actualización del historial generó una fuerte repercusión, con celebraciones de hinchas xeneizes y cuestionamientos del lado riverplatense por una brecha que no pudieron recortar -además de los reclamos por el supuesto penal no cobrado por Darío Herrera sobre el final-. Como ocurre después de cada clásico, el resultado abrió discusiones sobre presente, ciclos futbolísticos y el peso simbólico de los números.

Más allá de la polémica inevitable, el nuevo dato quedó instalado: el Xeneize estiró la ventaja y volvió a reforzar una marca histórica sensible en el fútbol argentino. Con dos fechas todavía por delante en el certamen doméstico, el equipo se llevó mucho más que un triunfo: sumó autoridad, celebró en territorio rival y salió fortalecido en lo deportivo y en lo simbólico. Y, de yapa, sacó boleto a los playoff de la competición.