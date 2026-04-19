¿Fue penal a Martínez Quarta?: la palabra de Coudet en conferencia de prensa

El Xeneize se impuso por 1 a 0 ante el Millonario en el estadio Más Monumental y estiró la diferencia en el historial.

Eduardo Coudet dejó una fuerte autocrítica tras la derrota de River por 1-0 ante Boca en el Superclásico disputado en el Monumental . El entrenador habló en conferencia de prensa y puso el foco tanto en el rendimiento del equipo como en las dificultades que atraviesa en este inicio de ciclo.

“Fue un partido típico de los Superclásico: disputado, no se vio el juego de ninguno de los dos equipos”, analizó en primer lugar. En ese sentido, explicó el plan que había pensado para el encuentro: “Teníamos claro que teníamos que ser cortos y tratar de generar ocasiones ante un equipo que nos iba a esperar, como se dio. Se nos empezó a complicar el partido con la salida de Seba ( Driussi )”.

Lejos de esquivar responsabilidades, el DT fue directo con su diagnóstico. “Hemos tenido errores y también tuvimos situaciones para empatar el partido. Tenemos que seguir trabajando. Perdimos el partido que no queríamos perder, está claro”, afirmó. Y reforzó la idea: “Sigo con el mismo mensaje: tenemos que trabajar con el tiempo para tratar de vernos cada vez mejor”.

Consultado por el gol de Leandro Paredes, Coudet evitó cargar sobre un error puntual: “No creo que haya quedado libre. Hubo dos o tres lanzamientos suyos que nos agarró mal parados”. Además, insistió en la falta de generación ofensiva: “Hay que trabajar para ser más directos y generar mucho más desde lo futbolístico”.

Sobre la jugada más polémica del partido, el penal que reclamó River en el final, el técnico optó por no profundizar en el arbitraje: “No quiero hablar del arbitraje… Yo tengo que hacerme cargo de que el equipo puede jugar mejor. No es una excusa, tenemos dificultades”. Sin embargo, dejó una observación puntual: “En el remate de Salas terminaron cobrando infracción, pero no cobraron el empujón a Martínez Quarta”.

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El entrenador también hizo referencia al contexto del plantel y al momento que atraviesa el equipo. “Intento adaptarme a lo que tenemos a disposición. Trabajamos muy bien en bloque y nos generan poco, pero todavía no pude conseguir que el equipo genere todo lo que me gustaría. La realidad es que hay poco tiempo de trabajo”, explicó.

En el cierre, Coudet dejó en claro el impacto de la derrota y el objetivo inmediato. “Esta derrota te tiene que pegar, es imposible que no te pegue. Hay que levantarse… Nos tenemos que acostumbrar a ganar, por sobre todas las cosas. Es nuestra obligación”. Y concluyó con una frase que resume el momento: “Nos está costando más de lo que pensaba, pero no voy a bajar los brazos”.

La palabra de Claudio Úbeda, entrenador de Boca

Durante la conferencia de prensa post partido, Claudio Úbeda sostuvo que “merecimos ganar, es correcto que el partido haya terminado como terminó e incluso podríamos haber hecho un gol más”, aunque se lamentó porque “por el estado del campo de juego, a lo mejor no pudimos definir mejor algún contragolpe, pero estaba igual para los dos equipos”.

Por otra parte, se refirió a la importancia que tiene para el plantel el mediocampista y capitán, Leandro Paredes, quien además anotó el único gol del partido con una gran ejecución de penal: “Es un líder natural. Es un jugador extraordinario y nuestro jugador de Selección. Lo que sí tengo para agregar es que tiene mucha humildad y sabe llevar el grupo adelante de una manera muy buena. Eso ayuda a que el día a día sea mejor”.

Con respecto a la victoria de este domingo en el Estadio Monumental, que le permitió a Boca escalar hasta la tercera posición de la Zona A del Torneo Apertura, Úbeda confesó que "tiene muchísima importancia para mí y para el cuerpo técnico. Nos pone contentos haber logrado resultados positivos las dos veces que los enfrentamos”.

“El equipo hizo un partido muy ordenado e inteligente. Supo manejar los tiempos en función de cómo estaba la situación. No sufrimos de una manera que digamos que nos metieron en un arco”, siguió el director técnico de Boca, que llegó a los 13 partidos invictos

Por último, aclaró que “seguimos construyendo este equipo que va creciendo y que se siente con confianza. Hoy ganamos un partido importantísimo”.