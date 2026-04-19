Licitarán un nuevo tramo de una ruta clave para el turismo en Neuquén

Lo anunció Figueroa en el aniversario de la ciudad. Explicó que hoy se está ejecutando hasta el desvío al Salto del Agrio.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este sábado los festejos por el 40° aniversario de Caviahue-Copahue, acompañado por el intendente Oscar Mansegosa . Durante el acto, se firmaron convenios orientados a fortalecer la infraestructura sanitaria y urbana de la localidad.

Uno de los acuerdos contempla la ampliación del centro de salud mediante la construcción de un salón de usos múltiples destinado al sector psicosocial. La obra demandará una inversión total de 233.287.784,21 pesos, contará con una superficie de 185 metros cuadrados y un plazo de ejecución de 150 días.

Además, se suscribió un convenio de cooperación y financiamiento correspondiente al Pacto de Gobernanza. El acuerdo establece un aporte no reintegrable de más de 31 millones de pesos destinados a la renovación del sistema de calderas del Centro de Convenciones local.

“Son importantes las obras que estamos haciendo en todos los lugares”, afirmó el mandatario provincial y aseguró que “responde a una planificación, a un programa de gobierno, a una estrategia que tenemos de cómo poder hacer grande a esta provincia”.

Figueroa Caviahue

Dijo que desde la gestión provincial “estamos desarrollando todo un programa de rutas” y mencionó como ejemplo el Camino de la Fe, que “desde Varvarco va a ir hasta Villa Angostura”. Consideró que “impacta directamente también en Caviahue y Copahue”.

Las obras que vienen

“También tenemos que mejorar las rutas con el acceso a Copahue, las mejores termas del mundo, donde hay que mejorar mucho, donde durante años de desinversión se fue viendo de qué manera se iba viniendo abajo”, manifestó y remarcó que “el clima es muy rudo en Copahue. Eso nos obliga a todos los años estar haciendo nuevamente inversiones para ponerlo igual que el año anterior”.

“Tenemos que mejorar, por eso las licitaciones en el hotel, por eso la posibilidad ahora de hacer los techos, por eso mejorar el baño cinco y el baño seis también”, añadió.

“La ruta se está haciendo”, destacó Figueroa y anunció: “Estamos haciendo ahora hasta el desvío al Salto del Agrio, pero antes que termine este año vamos a estar licitando el otro tramo para poder llegar a Copahue con pavimento”. “Existe una planificación para poder crecer”, indicó.

Figueroa caviahue 1

Hotel

Por otra parte, mencionó que “el hotel de Copahue se tenía que licitar, no podíamos tener permanentemente extensiones de la concesión. Lo licitamos, establecimos nuevas condiciones, lo mismo hicimos con el camping. Ahora vamos a sacar la licitación de un hotel que queda en un área protegida, en Las Máquinas, una licitación pública también para que vengan inversores”. “Ojalá que surjan inversores de acá para poder ponerlo en condiciones con el debido cuidado del ambiente”, agregó.

Recordó que el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) cedió el espacio de su hotel cuando se incendió la escuela para poder darle continuidad a las clases y expresó: “Ahora corresponde devolvérselo y mejorarlo. Le vamos a cambiar todas las ventanas para que esté mejor”. “En este invierno vamos a llegar a terminar y devolver en condiciones, con una inversión de más de 200 millones de pesos, para que el hotel del Instituto también esté como se merece”, dijo.

Desarrollo turístico

“Si queremos desarrollar el turismo y que nuestros habitantes estén mejor, sin lugar a dudas tenemos que invertir en lo básico. Entonces, es importante mejorar las cloacas y realizar las defensas pluvioaluvionales”, manifestó.

Destacó que se están ejecutando 25 cuadras de pavimento en la localidad, que deberán pausarse por la veda climática. “Tenemos ya la primera etapa en ejecución, que son 25 cuadras de cemento en el pueblo, que creo que ni siquiera se había comprometido, porque se terminó el Neuquén de la promesa fácil y de las obras que nunca llegan. Prefiero que las obras lleguen, aunque nunca se prometan. Eso es lo que hemos decidido”, agregó.

Figueroa hizo un repaso por las obras que fueron incluidas en el Presupuesto 2026 y que benefician a Caviahue-Copahue: “Estamos mejorando el ingreso de la ruta 26; estamos repavimentando el acceso al cerro Caviahue, con una inversión de 2.800 millones de pesos; el recambio del colector Caviahue, con 1.454 millones de pesos; la sistematización del canal Los Ñires, que va a llevar 866 millones de pesos; el centro de salud que acabamos de firmar, 600 millones de pesos”.

Termas Copahue

Complejo termal

También mencionó al “complejo de balnoterapia de la villa termal, 600 millones de pesos; el refuerzo del sistema cloacal, 600 millones de pesos; en el jardín de infantes vamos a invertir 203 millones de pesos; la escuela primaria, 203 millones de pesos; el mirador del volcán, 155 millones de pesos; la prestación de servicios de agua y alcantarillado, 180 millones de pesos; y la refacción y reacondicionamiento del centro termal, 500 millones de pesos”.

“Hace que en 2026 vamos a invertir, más lo que tenemos ya en ejecución, la suma de 15 mil millones de pesos en Caviahue-Copahue”, recalcó.

“Tenemos que comenzar a fortalecer este centro de entrenamiento de altura, que otrora fue tan importante para tantos atletas”, dijo Figueroa y agregó: “Creemos que es fundamental también realizar la inversión en el centro de mediano y alto rendimiento que se tiene en la localidad”.

Línea de crédito

Señaló que es importante continuar incentivando las inversiones privadas y expresó: “Tenemos una línea de crédito para hoteles y establecimientos gastronómicos. Ojalá se puedan sumar varios a poder obtener estos préstamos, que son a una tasa muy baja”.

“Todo lo estamos haciendo entre todos, siendo inteligentes, monetizando lo que tenemos que monetizar, pero que vaya a lugares productivos, que vaya a obras, no a esas promesas fáciles, no a ese malgastar los recursos del Estado”, sostuvo el gobernador.

Por último, Figueroa anunció la construcción de 20 viviendas destinadas a personal del ISSN, de Salud, docentes y miembros de la Policía del Neuquén.

Mansegosa: "Los funcionarios nos vienen a ver a nosotros"

Por su parte, Mansegosa agradeció al gobierno provincial y destacó: “Yo no viajo más a Neuquén, los funcionarios nos vienen a ver a nosotros”.

Recordó el incendio de la escuela y destacó que “rápidamente se buscó la solución”. “Hoy tenemos tres escuelas. Cada nivel tiene su propio edificio y de muy buen nivel constructivo”, indicó y aseguró que “se condice con lo que el gobernador pregona” sobre la Educación.

El jefe comunal consideró que se están desarrollando “obras emblemáticas”, como el asfalto entre Caviahue y Copahue, las cloacas, el sector costero y el pavimento urbano, además de la repavimentación de la ruta 26.

También participaron del acto el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; las ministras de Educación, Soledad Martínez y de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el secretario del Interior, Gustavo Coatz y la secretaria de Desarrollo Humano, Miryan Abojer, entre otros.